Consuelo Duval es una actriz, conductora, y comediante mexicana que ha participado en telenovelas como “Muchachitas”, “Alondra”, “Te sigo amando”, “La usurpadora” y “El privilegio de amar”. Pero su papel más conocido es el de Federica en “La familia P. Luche”.

Actualmente, la intérprete de 51 años comparte constantemente fotos de ellas y sus hijos, demostrando el gran amor que se tienen. Sin embargo, Consuelo confesó que no siempre fue así, sobre todo con su hija Paly Duval.

Intro de La familia P. Luche

Durante una emisión de “Netas Divinas”, programa que ella conduce junto a Jacqueline Bracamontes, Natalia Téllez y Daniela Magún, contó que en una ocasión la pelea con su hija pasó de lo verbal a lo físico.

“Yo tengo una hija de casi 27 años y desde chiquita ya marcaba su carácter y marcaba esta pelea con su mamá (…) Éramos como dos hermanas peleando. Me acuerdo que un día le dije: ‘¡Ay mijita, no seas tarada! y ella contestó: ‘Bueno, si hablamos de taradas, hablamos de Consuelo Duval’”, relató la actriz de “La familia P. Luche”.

La reacción inmediata de Consuelo Duval fue tomarla del cabello y jalonearla, mientras que su hija le mordía la mano. “Mi instinto fue agarrarla de las greñas, sacudirla. Lo que menos quería es que mis hijos pensaran que yo soy una pendeja. Nos agarramos a fregazos. Ella me mordió... Yo en verdad tenía ganas de lastimarla”.

Consuelo Duval con su hija Paly cuando era pequeña (Foto: Instagram / Consuelo Duval)

¿CÓMO LO SOLUCIONARON?

La actriz también confesó que al ver que la agresión llegó a tal punto fue corriendo con una psicóloga, quien le hizo entender que ahí no existía una relación madre-hija sino que parecían dos hermanas.

“Cuando me descubro que la furia me hace esto, fui corriendo con una psicóloga, me senté frente de ella y me dijo ‘es que no hay mamá’ y de ahí puse una dictadura con ella”, indicó la comediante.

Consuelo Duval con sus dos hijos, Michel y Paly (Foto: Instagram / Consuelo Duval)

Para Consuelo Duval la psicóloga ayudó a controlar su furia y a hacer que tanto Paly como Michel aprendan a respetarla y quererla.

Además, dijo que si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su manera de criar a sus hijos no les inventaría un mundo tan mágico.