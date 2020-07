Han pasado más de siete años desde el final de “The Office”, pero la exitosa comedia de NBC se mantiene presente a lo largo de los años, ya sea porque muchos momentos se han convertido en memes o por algunas divertidas anécdotas que salen a la luz. La última está relacionada con John Krasinski y una peluca.

John Krasinski interpretó al encantador embaucador Jim Halpert durante las nueve temporadas de la serie de NBC. Aunque desde el final de la ficción ha participado en proyectos como la película de suspenso “A Quiet Place” y el show de Amazon Prime Video “Jack Ryan”, Jim será siempre uno de sus papeles más recordados.

Mientras filmaba la tercera temporada de “The Office”, Krasinski logró engañar al showrunner Greg Daniels para utilizar una peluca durante los últimos seis episodios de esa entrega, así lo reveló la estilista del programa, Kim Ferry, en una entrevista con ‘Mashable’.

EL MAYOR ENGAÑO DE JOHN KRASINSKI EN “THE OFFICE”

Durante la segunda mitad de la tercera entrega, el actor de 40 años quería protagonizar la película “Leatherheads” (2008) junto a George Clooney, lo que requería que se cortara el cabello; sin embargo, Daniels se negó a que Krasinski usara una peluca para los seis capítulos restantes.

Entonces, John Krasinski ideó un plan con la ayuda de Kim Ferry. “Pagó la peluca, una peluca de cabello humano hecha por una amiga mía, Natascha Ladek, quien es la mejor fabricante de pelucas de la ciudad”, reveló la estilista de “The Office”.

"Ella entró para hacerle una pequeña adaptación secreta, hizo la peluca, la obtuvimos, y se veía increíble. [Krasinski] entró un poco más tarde ese día, y tenía la peluca escondida en un pequeño lugar secreto listo para él. Cuando solo éramos él y yo, se lo puse, y luego salió y filmó", agregó Ferry.

Si bien el plan original era no revelar nada hasta el día siguiente, la estilista contó que Krasinski no pudo más y decidió ir directamente a la oficina de Daniels. “Greg seguía diciendo, ‘¡No! Lo sabría si llevas una peluca’. Entonces John se inclinó sobre el escritorio y dijo: ‘No, no creo que lo harías’. Fue entonces cuando lo arrancó y lo apagó, y tuvimos que hacer la peluca”.

Cuando el escritor BJ Novak se acercó a ella y le dijo: “Hola Kim, ¿se trata de la peluca de John?” Ferry pensó que perdería su trabajo, “pero resultó estar bien. Gracias a Dios”.