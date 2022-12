Escoger los 10 mejores capítulos de “The Office” parece una locura, pero lo intentaremos como las bromas e iniciativas de Michael Scott en Dunder Mufflin. Esperemos que nos salga tan bien como las ideas del personaje de Steve Carell, a propósito del regreso de la serie a Netflix a partir del 1 de enero de 2023. Lo hacemos para que te animes a iniciar el año medio incómodo y divertido, pero siempre despabilado por esta comedia. Y, descuida, no te contaremos el final.

Han sido nueve temporadas y 201 episodios del programa que ha quedado dentro de los mejores show televisivos de todos los tiempos. La adaptación estadounidense de la ficción británica fue un éxito (aunque no al inicio) y todavía sobrevive entre memes, recomendaciones y referencias pese a los cambios en los límites del humor de la actualidad.

Steve Carell como Michael Scott en "The Office" (Foto: NBC)

10 CAPÍTULOS MEMORABLES DE “THE OFFICE”

10. “Día de la Diversidad”

“The Office” golpea desde el arranque. Quizás este capítulo, el segundo de la primera temporada, hubiera significado la cancelación de la ficción en esta época. Pero eran otros tiempos. Aquí, Michael hace su propio Día de la Diversidad con bromas políticamente incorrectas, bofetadas y un desastre total. Con este capítulo puedes medir si estás dispuesto a seguir.

Pam, Angela y Kevin en el Día de la Diversidad (Foto: NBC)

9. “La cena”

Otro de los momentos más incómodos y vergonzosos de la comedia es este capítulo 13 de la temporada 4, cuando Michael y Jan organizan una cena para los trabajadores de Scranton y pues las discusiones y reproches dominaron toda la escena, con el humor corriendo en varios momentos claves para que no sea tan pesada la riña. La pareja no encontró mejor momento para explotar que frente a los compañeros de trabajo. Y después de las risas, quedarás como Jim y Pam: queriendo salir corriendo cuanto antes.

8. “Dinero”

La relación de Jim, Pam y Dwight evolucionan de la rivalidad, la complicidad y hasta cierto cariño algo extraño. El episodio 4 de la temporada 4 muestra un poco más de la vida del último fuera de la oficina. Vemos las rutinas de los otros oficios que tiene Dwigth, junto a Mose, cuando preguntan por el alojamiento en la granja de su compañero. Mientras que, a la par, se muestra que Michael tiene un segundo trabajo que lo tiene con los nervios rotos para lidiar con los gastos de Jan. Un pequeño spoiler: los romances de Michael son de antología.

Cuando Jim y Pam visitaron la granja de Dwight (Foto: NBC)

7. “El trabajo”

Este capítulo, el 23 de la temporada 3, es crucial para la vida profesional y personal de Jim, quien compite por un trabajo en Nueva York junto a Karen y Michael. En tanto, Dwight se convierte en el gerente regional de la sucursal de Scranton por un día y lo hace a su estilo. Jan es despedida. Cuando parece que Jim tomará un ascenso y se irá de la oficina, con una Pam deseando que así sea frente a la cámara, porque en verdad se lo merece, aparece Jim y la invita a salir. No consiguió el trabajo pero sí dar un enorme paso con Pam.

6. “Juegos en la playa”

El episodio 23 de la temporada 3. Aquí el protagonismo se lo lleva, al final, una relegada Pam. Michael la mandó a tomar notas cuando armó un día de playa, a lo “Survivor”, para escoger a su sucesor. Los juegos en realidad son de los triángulos amorosos de Dwight, Andy y Angela, así como de Jim, Karen y Pam. La última, en el cierre del episodio, brilla con un gran monólogo.

5. “Niágara”

No nos puedes culpar que te contemos que Jim y Pam se casan en “The Office”. Has tenido más de una década para verlo. Pero, sí, llegan al altar después de grandes momentos, que contaremos más adelante, en dos capítulos divertidos y conmovedores: sí, los chicos de Dunder Mifflin son muy buenos para emocionar. Para no spoilear demasiado: la boda parece que será un desastre pero mejora, Andy termina en el hospital y Jim y Pam hacen un viaje a... sí, adivinaste, a las Cataratas del Niágara. Episodios 4 y 5 de la temporada 6.

4. “Los Dundies”

¡Los Dundies! Estos son los premios que Michael reparte y nadie quiere o no se emociona tanto en recibir en el episodio 1 de la temporada 2. Una salida al bar no sale como lo planeó el jefe de la sucursal de Scranton, quien parece darse cuenta (¡le tomó dos temporadas!) que sus chistes no son tan graciosos. Pero la noche mejora cuando recibe el apoyo de sus compañeros y la situación mejora con una divertida Pam subida de tragos y un momento especial.

Pam cantando en la entrega de los Dundies (Foto: NBC)

3. “Picnic de empresa”

Capítulo 29, temporada 5. Una tarde de picnic entre varias sucursales de Dunder Mifflin se sale de control cuando Michael se reencuentra con Holly, su expareja, quien todavía mantiene una relación con su novio AJ. Ambos harán una pequeña presentación de comedia frente a otras sucursales y cuentan que la de Buffalo va a cerrar. Algo que no sabían los trabajadores, quienes empezaron a quejarse. Y luego habrá una sorpresa para Jim y Pam, pero no haremos un gran spoiler como Holly y Michael.

2. “Alivio del estrés”

Probablemente lo hayas visto en un reel de Instagram o Facebook. O en un TikTok o un video de Twitter o YouTube. No importa. Y sí, tienes razón, son los casi cinco minutos más divertidos de la televisión. Al menos aquí tienes a alguien con quien compartir esa idea. Dwight quiere enseñar los peligros de no prestar atención a los simulacros contra incendios y no hay nada mejor que la experiencia, piensa: ¡Se inventa uno y pone de cabeza a todos en la oficina! Esto es solo la introducción. El capítulo 13 de la temporada 5 tiene otros momentos que todavía circulan en la red: como el “Stayin’ Alive” de Michael y Andy.

1. “Noche de casino”

En internet hay un dicho: no digas te amo, sino “The Office”, episodio 22, temporada 2: Noche de casino. Este es uno de los capítulos más románticos y dolorosos de la serie. Y, como pensabas, es cuando Jim le declara su amor a Pam, quien todavía está de novia con Roy. La situación no es la que se esperaba pero sí pasa algo predecible y que es asombroso: mérito de la escritura y, por supuesto, de Jenna Fischer y John Krasinski. Uno de los mejores capítulos, al menos de esta lista, y el más memorable para muchos televidentes.