Control Z se ha convertido en una de la series más vistas de Netflix. El drama adolescente mexicano creado por Carlos Quintanilla cuenta la historia de un hacker que comienza a revelar los secretos más oscuros de los estudiantes de secundaria del Colegio Nacional, la principal institución ficticia dentro de la historia.

Desde que se inicia el caos, Sofía trata de descubrir la identidad del hacker antes de que publique más secretos de los otros estudiantes, así que se embarca en una frenética aventura al lado de Javier, el chico nuevo.

A lo largo de los ocho capítulos, los seguidores son testigos de todo el análisis que hace la protagonistas para resolver el caso, pero ella también resulta ser extorsionada, así que durante la fiesta que organiza Raúl (Yankel Stevan) en su casa, Sofía se ve obligada a saltar desde el techo del lugar hasta la piscina para evitar que se divulgue su mayor secreto.

Esta escena no fue realizada Ana Valeria Becerril, sin por un doble de riesgo que interpretó a Sofía en esa secuencia.

¿POR QUÉ SE NECESITÓ UN DOBLE DE RIESGO?

Hace unos días, Ana Valeria Becerril tuvo un en vivo con el portal Sensacine de México y contó por que se tuvo que adquirir los servicios de un doble d riesgo.

“La escena de la alberca he de confesar que yo no salté. No fui yo; no lo hubiera hecho nunca. Fue una doble que hizo un trabajo espectacular”, mencionó Ana Valeria Becerril.

“Temí por su vida todo el tiempo, pero hizo un trabajo espectacular y fue una producción enorme. Teníamos una grúa sobre el techo de una casa…”

“Una coreografía inmensa justo para que se sincronizara bien el movimiento de la grúa con la chava saltando. Un montón de extras abajo bailando. Fue una noche loquísima porque además nos llovió y llevábamos casi dos semanas de puros llamados nocturnos”, contó la actriz.

Sofía saltando desde el techo de una casa a la piscina (Foto: Netflix)

