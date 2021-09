Cristiano Ronaldo es uno de los mayores íconos del fútbol moderno y junto a él su característica forma de celebrar un gol. Y es que cada vez que el portugués anota un punto festeja entonando una curiosa palabra que se ha popularizado en todo el mundo. Se trata del grito ‘SIUUU’, el cual seguro has escuchado si eres un fanático del balompié.

En las finales de las Champions, Eurocopas, Clásicos y otros importantes eventos futbolísticos donde ha participado CR7, es imposible que pase desapercibido el famoso salto y el ‘SIUUU’ que sale desde el fondo del pecho del futbolista de 36 años.

Pero, ¿Cómo surgió este popular grito? Al contrario de lo que algunos pueden pensar, esta forma de celebración no fue planeada ni es una estrategia de marketing, sino que nació de forma natural en un importante evento deportivo. Actualmente la mayoría de sus seguidores prefieren llamarlo ‘Cristiano SIUUU’, sobrenombre que parece agradar al hombre que tiene casi 800 goles en su haber.

Al contrario de lo que algunos pueden pensar, esta forma de celebración no fue planeada ni es una estrategia de marketing(Foto: AFP)

¿CUÁNDO NACIÓ EL PRIMER ‘SIUUU’?

El famoso grito se remonta al 8 de agosto del 2013, cuando Cristiano se encontraba en el Sun Life Stadium de Miami donde se enfrentó el Real Madrid con el equipo Chelsea, allí los merengues los derrotaron por 3 a 1 con un doblete de Ronaldo. Fue el mismo astro luso que contó la anécdota en una entrevista para el medio soccer.com:

“Estaba en Estados Unidos y jugamos contra Chelsea. Y no sé de dónde salió todo con la celebración. Solo marqué el gol e hice como el gesto (SIUUU) para celebrar. Todo fue muy natural”.

EL PÚBLICO SE SINTIÓ IDENTIFICADO

Ronaldo descubrió rápidamente que el público conectó con la nueva forma de celebración que había compartido y decidió hacerlo su sello distintivo:

“Desde ese momento comencé a hacerlo más y cuando los aficionados me veían me decían: ‘Cristiano, SIUUU’. Y ahí me di cuenta que la gente recuerda mucho a Cristiano por esa celebración. Así que decidí seguir”.

¿POR QUÉ CR7 DIJO QUE ERA GUAPO Y RICO?

En 2011, Cristiano Ronaldo disputó un partido reñido entre el Real Madrid y el Dinamo de Zagreb en el Estadio Maksimir. El encuentro terminó a favor del club español, con un solo gol de Ángel Di María, pero CR7 fue quien salió muy molesto con el árbitro noruego Sven Oddvan Moen.

El futbolista portugués recibió una fuerte falta por parte del defensa Jerko Leko, una plancha que lo dejó con el tobillo ensangrentado y con tres puntos de sutura. Sin embargo, el réferi no le sacó ni amarilla al jugador contrario, lo que hizo explotar a Ronaldo.

Mientras se quejaba, el exjugador del Madrid fue abucheado en el estadio por parte de la afición contraria. Cuando un reportero le preguntó por qué ocasionaba esa reacción del público, el atleta soltó su famosa frase: “Me silban por ser guapo, rico y un gran jugador. Me tienen envidia”. Esto hizo estallar a las redes sociales, quienes tomaron el comentario como altanero, a pesar del contexto “caliente” del futbolista.