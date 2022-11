Cynthia Klitbo es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Su carrera ha estado marcada por exitosas producciones como “La dueña”, “El privilegio de amar”, “Mi destino eres tú”, “Mujer de nadie”, donde demostró su talento para la actuación. De hecho, es considerada una de las villanas de telenovelas más aclamadas.

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Cynthia Klitbo es considerada uno de los rostros femeninos favoritas de los melodramas mexicanos. Su nombre es sinónimo de talento, profesionalismo y disciplina, cualidades que la han llevado a convertirse en una artista de peso.

Si bien la hemos visto interpretando diversos personajes de villana, Cynthia Klitbo es muy diferente en la vida real. De hecho, es todo lo contrario. Como cualquier otra persona, la intérprete ha vivido duros momentos que la marcaron, como la vez que su propia madre la vendió. ¿Qué dijo la intérprete sobre esto? Aquí te lo contamos.

Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, México (Foto: Cynthia Klitbo/ Instagram)

EL DÍA QUE CYNTHIA KLITBO FUE VENDIDA POR SU PROPIA MADRE

Durante el reality show “Secreto de Villanas”, Cynthia Klitbo reveló que, tras la muerte de su papá, ella y su mamá, la señora Elisa Gamboa, se mudaron a Brasil, lugar donde fue descuidada y maltratada.

No solo eso, la villana de telenovelas también confesó que sufrió mucho acoso y que vivió uno de los momentos más duros de su vida: cuando su propia madre la vendió a un extraño.

Los papeles de Cynthia Klitbo han sido reconocidos por la crítica de espectáculos de México (Foto: Cynthia Klitbo/ Instagram)

Cynthia Klitbo narró que su mamá mantuvo una relación con un hombre de origen brasileño, al que solo le interesaba aprovecharse del dinero que había dejado su papá. En aquella época, la actriz mexicana recordó que su progenitora descuidó mucho a su familia.

Conversando con sus colegas Gaby Spanic, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Aylín Mujica, y Sarah Mints; Cynthia Klitbo se enteró que su madre la había vendido a un hombre que supuestamente la ayudaría a hacer su primer disco.

Cynthia Klitbo fue nombrada una de las estrellas más representativas por medio de la revista TV y Novelas en el año 2009 (Foto: Cynthia Klitbo/ Instagram)

La villana de “La Dueña” contó a detalló que su madre le permitió ir a Houston para llevar a cabo ese proyecto. Sin embargo, no indagó con quién, por lo que cree que su progenitora buscaba que ella consiguiera a un hombre.

“Cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, contó la actriz, según El Herado de México.