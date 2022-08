Aunque Juan Vidal dejó una buena impresión en su participación en “La casa de los famosos 2″, llegando a iniciar una relación con Niurka Marcos, una denuncia de su expareja Cynthia Klitbo lo vuelve a poner en el medio de la polémica.

Y es que tras separarse por la distancia, el galán de telenovelas retomó su relación con la cubana tras abandonar el reality de Telemundo, y su vida, aparentemente, volvía a tomar rumbo.

Sin embargo, hace unos días, su expareja, la actriz mexicana Cynthia Klitbo, realizó graves acusaciones contra Vidal, incluyendo una deuda que este se habría negado a reconocer y cumplir.

La actriz y Juan Vidal se conocen hacen más de 20 años, pero varios años después decidieron tener un romance (Cynthia Klitbo / Instagram)

¿CUÁNTO LE DEBÍA JUAN VIDAL A CYNTHIA KLITBO?

La actriz, que actualmente es parte del elenco de “Mujer de nadie”, reveló en el programa “De primera mano” que había solicitado una orden de restricción contra el artista originario de República Dominicana.

En la denuncia, la celeb de México reveló que Vidal sufre de “problemas de ira” y lo acusa de violencia familiar equiparada, por lo que prefiere mantenerse alejada de quien fuera su compañero en “Junta de vecinos”.

Del mismo modo, acusó al actor de haberse negado a devolverle el monto que le prestó meses atrás, cuando eran pareja, además de intentar manipularla con presuntos problemas económicos.

Esto último no cayó bien en el actor, quien utilizó sus redes sociales para anunciar que había cumplido con el pago de su deuda, además de acusar a su expareja de negarse a recibir el dinero antes de realizar la denuncia.

“Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte. ¿Con qué intenciones? Solo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema, llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quién sí, quién no y quién jamás”, compartió Vidal Gil en su cuenta de Instagram.

Junto a esto, el exconcursante de “La casa de los famosos” adjuntó los comprobantes de depósito a la cuenta bancaria de su expareja, donde se ve que le transfirió 80 mil pesos mexicanos, lo cual lo deja cerca de completar los 4500 dólares que Klitbo denunció.

“De esta mala experiencia también me llevo conmigo el apoyo incondicional de muchas personas que me han acompañado durante todos estos difíciles días. Y estoy agradecido por saber que tengo tanta gente que me apoya y quiere bonito de verdad”, sentenció en otra story.