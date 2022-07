Cada vez son menos los concursantes que se mantienen en competencia en “La casa de los famosos”, y la tensión se siente durante las jornadas del reality de Telemundo, que este domingo cierra su décima semana.

Esta tensión entre los participantes ha hecho que varios se enfrenten a sus compañeros con la intención de imponer su punto de vista, tal y como ya ocurrió con Laura Bozzo, Niurka Marcos y Mayeli Alonso, semanas atrás.

Sin embargo, aunque algunos han optado por llevar la convivencia en paz, no siempre podrán estar bien con todos, y este fue el caso de Toni Costa, quien protagonizó un tenso momento con Juan Vidal.

El español ha protagonizado dos tensos momentos en la última semana (Foto: Telemundo)

LA PELEA ENTRE TONI COSTA Y JUAN VIDAL

Toni Costa ha manejado un perfil bajo durante las casi dos semanas de reality, llegando incluso a defender a su expareja Adamari López de las críticas que Niurka realizó sobre su estado físico.

Esta actitud, no obstante, cambió semanas atrás, cuando entró en una polémica con Nacho y Lewis por su estrategia para llegar a la final.

A esto se le sumó que, recientemente, el instructor de zumba tuvo un duro cruce de palabras y gritos con su compañero Juan Vidal, cuando se refirieron a las alianzas de los cuartos para sentenciar concursantes del reality.

Todo inició cuando Toni Costa cuestionó a Juan Vidal sobre su aparente intención de intentar hacer caer a Nacho, puesto que Lewis Mendoza fue eliminado la semana anterior.

“Hasta el sol de hoy no te he dado ni un punto. A Vikinga tampoco, mucho menos a Nacho y a Lewis. Yo soy leal. Yo no juego a dos caras, yo con ellos juego y hablo con ellos como me da la gana, ¿para qué? Para palparlos”, se defendió Vidal.

Luego, el modelo disparó contra el español: “Ahora, que yo no esté de acuerdo en la forma como has jugado desde el día 1, todo lo hemos hablado en el cuarto. Yo lo que no hago es ir a hablar con ellos y después venir a tirar aquí como tú has hecho”.

“Ellos hablan de traidores, nosotros de sospechosos. Aprende a escuchar”, indicó molesto. A lo que Toni Costa le dijo que estaba para resolver los problemas “cara a cara”.

Lo vuelvo a poner 💚🥦

Le fueron a gritar a Nacho y se entiende que le dicen "Juan los está traicionando " #LCDLF2

Evidentemente molesto, Vidal acusó a Toni Costa de estar con ambos bandos, algo que el novio de Evelyn Beltrán admitió diciendo que todos los hacían, incluyendo a Nacho, quien “debía reinventarse, porque toca”.

“Tú me acabas de traicionar”, le reclamó el dominicano, algo que el español no tomó bien y explotó en insultos hacia su compañero.

Luego de que Nacho Casano interviniera para “calmar las aguas”, fue el propio Juan Vidal quien reconoció su error y se disculpó con Toni Costa, aunque aseguró de que él no había traicionado a nadie.