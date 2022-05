“La casa de los famosos 2″ tuvo a su primera eliminada de la competencia y se trata de Mayeli Alonso, la expareja de Lupillo Rivera, quien se retiró del programa de Telemundo no sin antes mantener una fuerte discusión con la polémica Niurka Marcos.

Como se recuerda, días atrás la empresaria había revelado secretos de la relación entre Lupillo Rivera y Belinda, asegurando que esta última le había “ido a llorar” al cantante regional para seguir con él.

Además, días antes, Alonso protagonizó una tensa pelea con Niurka Marcos luego de que esta última malinterpretara las expresiones de la empresaria, quien se impuso ordenando a la cubana “A mí no me vas a decir tú lo que estás pensando”.

Mayeli Alonso fue eliminada de "La casa de los famosos 2" (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

MAYELI ALONSO ELIMINADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″

Mayeli Alonso se encontraba en la ronda de eliminación de la semana junto a Osvaldo Ríos, Laura Bozzo y Toni Costa; y, a pesar de ser uno de los personajes que más daría que hablar con sus ácidos comentarios y explosiva actitud, el público decidió eliminarla con el 33.7% de los votos.

Con esto, los demás sentenciados regresan a la casa una semana más, mientras que la empresaria se sentó con Héctor Sandarti y Jimena Gallego, a quienes agradeció la oportunidad.

“Lo que vieron, eso es lo que yo soy. Una mujer sin… Desafortunadamente, hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza voz… No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa. Me siento feliz… Me siento sumamente feliz, créeme, que se haya quedado Osvaldo Ríos en vez de mí”, indicó.

¿POR QUÉ ELIMINARON A MAYELI ALONSO?

En su discurso de despedida, la polémica figura indicó que existían personas “que no aceptan que les levanten la voz”, encendiendo las alarmas entre los seguidores del reality, quienes acusaron que habría sido un complot.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la salida de la mujer de 37 años se debe a la fuerte discusión con Niurka, pues Alonso era la única que “le daba batalla” a la cubana.