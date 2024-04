“Una familia no necesita ser perfecta, sólo necesita estar unida”, esta es la frase que mejor define el reencuentro que tuvo Daddy Yankee con sus hermanos, a los que no veía hace varios años porque estaban distanciados, pero eso quedó en el pasado, ya que el puertorriqueño decidió reconciliarse con ellos. Todo ocurrió el 31 de marzo de 2024, Domingo de Resurrección, cuando llegó hasta la iglesia de Kissimmee, en Florida, para dar su testimonio frente a decenas de personas; mientras hablaba sobre cómo había cambiado su existencia tras entregar su vida a Dios, los invitó a subir al escenario, donde se abrazaron. Un momento muy emotivo que llevó hasta las lágrimas a uno de los jóvenes, pero ¿quiénes son? A continuación, te contamos lo que sabemos de los parientes del también empresario.

Antes recordemos lo que dijo Ramón Ayala, su verdadero nombre: “Ustedes están viendo aquí un testimonio real de hermanos que no se hablaban, de hermanos que teníamos conflictos; y tenemos que predicar esto porque Cristo es real. Cristo une a las familias. Cristo restaura. Cristo une a toda tu gente. Si tú estás aquí, quiero que veas a un cuadro real de hermanos que nos amamos, pero teníamos nuestros conflictos. Pero ¿saben qué? Esto es para que te animes y si tú tienes un familiar que tengas que llamar, llámalo, no pierdas el momento, llama a tu madre, llama a tu padre, llama a tus hijos, llama a tus hermanos. Reúnete con ellos porque tú no sabes si el día de mañana no van a estar. No vivas con esa carga”, señaló.

¿CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS HERMANOS TIENE DADDY YANKEE?

Daddy Yankee tiene en total dos hermanos. Ellos son Melvin y Nomar Ayala, con quienes se amistó y dejó atrás las rencillas.

Daddy Yankee compartiendo con sus hermanos en la iglesia (Foto: Raymond Ayala / Youtube)

¿A QUÉ SE DEDICAN LOS HERMANOS DE DADDE YANKEE?

A continuación, datos sobre los hermanos del cantante puertorriqueño:

NOMAR AYALA RODRÍGUEZ

Nomar Ayala es uno de los dos hermanos de Daddy Yanke es pastor y productor musical. En sus redes sociales deja reflexiones sobre la fe y palabra de Dios, y debido a que tiene gran cantidad de seguidores, es una celebridades cristiana. Cuando el cantante dijo que iba a dedicar su vida a Dios, fue el más feliz.

El día que fue a la iglesia para escuchar el testimonio del artista, vestía de negro. Ni bien subió al escenario, le dio un gran abrazo a Ramón.

Nomar Ayala acompañó a Daddy Yankee cuando dio su testimonio (Foto: Raymond Ayala / Youtube)

MELVIN AYALA RODRÍGUEZ

Melvin Ayala Rodríguez es el hermano menor que Daddy Yankee por ocho años, pues nació el 21 de septiembre de 1985. Es cantante y compositor de música urbana cristiana. Debutó musicalmente en 2008 con su primera producción titulada “Vivir por fe”, su segunda producción fue “The Story Before Becoming a Hero” en 2009, a la que le siguieron cuatro álbumes más, siendo el último “Tu Siervo Pa”, de 2022.

Está casado con Naydimar Ortiz, con la que tiene dos hijos: Asbel Yalell e Idyan Naylisse. El día que su hermano dio testimonio sobre su reconciliación, él llegó muy emocionado, por lo que al subir al escenario, no pudo contener las lágrimas.

Melvin Ayala es el hermano menor de Daddy Yankee (Foto: Raymond Ayala / Youtube)

UNA FAMILIA ENTREGADA A LA VIDA CRISTIANA

Como se pudo ver en el video, los tres hermanos entregaron sus vidas a Dios, por lo que se perdonaron las ofensas del pasado y están dispuestos a recuperar el tiempo perdido. La emoción y alegría de volver a estar unidos, los embargó plenamente, tal como se notó el Domingo de Ramos de este 2024.

Los padres de los tres son: Rosa Rodríguez y Ramón Ayala, quienes de seguro anhelaban ver nuevamente a sus hijos reunidos en paz y tranquilidad.

El artista también ha dicho que quería servir en la evangelización, algo que ya empezó a hacer (Foto: Daddy Yankee / Instagram)