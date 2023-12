¡El adiós del rey! El puertorriqueño Daddy Yankee anunció que su carrera profesional había llegado a su fin en el país que empezó todo. Con invitados de lujo como Luis Fonsi, Rauw Alejandro, Zuleyka Rivera y DJ Luian, el evento denominado “La Meta” logró cumplir con todo lo prometido: anunciar la despedida de Ramón Ayala Rodríguez.

Las despedidas son tristes y mucho más cuando se trata de un ícono de la música hispana como Daddy Yankee. Cientos de nominaciones, decenas de premios y un sinfín de elogios hacia su trayectoria artística son parte del legado que nos deja el artista boricua a sus 46 años de vida.

El intérprete de "Rompe" dejó de manera definitiva los escenarios y los conciertos (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

Pero Yankee tenía planeado decirles adiós a todos desde marzo de 2022. Fue en aquel mes donde el “Mejor de todos los tiempos” determinó que “La Meta” iba a ser su última presentación en vivo, razón por la que tuvo unas emotivas palabras al momento de su despedida. “Puerto Rico, ahora sí estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella isla para mi retiro”, aseveró entonces.

LA DESPEDIDA DE DADDY YANKEE EN “LA META”: EL ADIÓS DEL REGGAETONERO DE LAS TARIMAS

Como era de esperarse, Daddy Yankee optó por agradecer a todos los presentes en lo que fue su noche de ensueño. “Gracias por estar conmigo y terminarla conmigo (la gira)”, puntualizó el intérprete de “Gasolina” mientras daba las gracias a su equipo de baile, colegas y demás miembros del staff.

Luego, el oriundo de San Juan dejó una reflexión sobre el gran legado que dejaron como movimiento. “Nunca pensamos que íbamos a dejar un legado en la música”.

El cantante urbano tuvo una sentida despedida en su natal Puerto Rico (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

Fue así que el también autor de éxitos como “El ritmo no perdona”, “Llegamos a la disco” y “Rompe” brindó su última presentación en el Coliseo de su isla natal, donde brindó algunas declaraciones de lo que será su nueva vida tras dejar para siempre los conciertos en vivo.

LA CONFESIÓN DE DADDY YANKEE: ¿QUÉ HARÁ TRAS RETIRARSE DE LOS ESCENARIOS?

Llegando al ocaso de su show musical, Daddy Yankee nos brindó un espacio donde nos confesó lo que sentía gran parte de su carrera profesional. “Por un momento trataba de llenar un espacio, pero me faltaba algo para sentirme completo, pero (hoy) hay alguien que pudo llenar ese vacío”, empezó diciendo a sus espectadores.

Pero lejos de quedarse en la parte negativa, Ramón Ayala Rodríguez dejó en claro que no era del todo tarde para su vida. “Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, dijo, para luego añadir: “Esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para él”.

El intérprete puertorriqueño fue aplaudido en el Coliseo de Puerto Rico (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

Y es que, de acuerdo al cantante de “Somos de calle”, hubo un largo tiempo donde no sentía la felicidad en su vida, pese al reconocimiento, el dinero o el cariño que recibía por parte de sus fanáticos en todo el mundo: “Tú me preguntas a mí a qué tenía miedo en esta vida, tenía miedo al fracaso”, acotó.

Siguiendo esa línea, el también amigo de Raphy Pina añadió que no se encontraba cómodo con todo lo que andaba realizando. “Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo, lo he hecho por tanto tiempo que ¡wow!, me entra carga. (Ahora), quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre”.

Finalmente, Daddy Yankee alegó que el final de sus presentaciones en vivo también significa el inicio de otra etapa en su vida. “El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, y luego agregó. “Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo”.

