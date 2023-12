El último domingo 3 de diciembre, Daddy Yankee ofreció el último concierto de su gira de despedida antes miles de seguidores que lo siguieron presencial y virtualmente. En las redes sociales, los cibernautas lamentaron el retiro del cantante puertorriqueño, mediante memes y tristes publicaciones.

En marzo del 2022, Daddy Yankee anuncio su retiro musical, una noticia que cayó como un balde de agua fría para sus millones de fanáticos. Para despedirse de ellos, ofreció un tour por 14 países, incluido Puerto Rico, su tierra natal.

La gira del intérprete de la ‘Gasolina’ llegó a su fin el domingo 3 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se hicieron presentes más de 18 mil seguidores. A la distancia, otro importante grupo de seguidores siguió el show “La Meta” vía streaming.

Luego de entonar sus clásicos temas, el artista de 46 años anunció que desde ahora dedicará su vida a la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, fue parte del discurso del ‘Big Boss’.

¿Cómo reaccionaron los fans de Daddy Yankee ante el retiro de Daddy Yankee?

Daddy Yankee pidió a sus seguidores, al término de su último show, que sigan su camino.

“A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, dijo el músico. “¡Por fin, llegué a la meta! Soy libre. Amén!”, agregó.

El mensaje de Daddy Yankee impactó a sus seguidores en las redes sociales, a través de memes y publicaciones tristes.

Fans siguieron concierto por streaming

Usuarios recuerdan a otros reguetoneros que se convirtieron al cristianismo

Daddy Yankee, Farruko y Héctor el Father encontrándose en el estudio para grabar villancicos cristianos pic.twitter.com/1QELdicv73 — Adrián González (Champi) (@AdrianGonzalezF) December 4, 2023

Defienden a Daddy Yankee

Los que critican a #DaddyYankee en estos momentos diciendo…



“Después de hacer tanto dinero haciendo música vulgar, de vicios, muertes y perversión y ahora resulta que se entrega a Dios” 🙄 bla bla bla



«El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».



Fin! — 👙 Kenken 👙 (@FdezKendra) December 4, 2023