Actualmente, Daddy Yankee se encuentra en medio de su gira “La Última Vuelta World Tour”. De esta manera, el reggaetonero le dice adiós a los escenarios, llevando sus más populares temas alrededor del mundo.

Con una carrera profesional exitosa, el artista se ha caracterizado por mantener en privado los asuntos más íntimos de su vida personal. En ese sentido, sus más grandes seguidores saben que el puertorriqueño tiene un sólido matrimonio desde hace varios años.

¿Quieres conocer algunas curiosidades sobre la compañera de vida del “Big Boss”? A continuación, descubre 10 cosas que quizá no sabías sobre Mireddys González, la esposa del cantante Daddy Yankee.

10 COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE MIREDDYS GONZÁLEZ, LA ESPOSA DE DADDY YANKEE

1. Es una influencer en redes sociales

Solo en su cuenta de Instagram, Mireddys González acumula más de un millón de seguidores. Así, se destaca por difundir mensajes sobre la importancia del autoestima, la fe en Dios, la generosidad y por compartir diversas publicaciones contra el bullying, el abuso y la violencia.

Mireddys es muy reconocida en las redes sociales (Foto: Mireddys González / Instagram)

2. Motiva a otros a llevar un estilo de vida saludable

Tras adelgazar más de 10 kilogramos durante la pandemia de la COVID-19, Mireddys difunde contenido para motivar a sus fans a adoptar un estilo de vida más saludable. De esta forma, a menudo vemos fotos y videos de su rutina de ejercicios en sus plataformas digitales.

La empresaria motiva a sus seguidores a tener un estilo de vida saludable (Foto: Mireddys González / Instagram)

3. Es empresaria

González es una emprendedora y junto a su amiga Michelle Matos promociona la marca Hi Body. A través de la cuenta de Instagram Team Mireddys y Michi, comparte las bondades de diversos productos de nutrición, cuidado corporal y facial.

4. Conoció a Daddy Yankee cuando era adolescente

Mireddys González conoció a Ramón Luis Ayala Rodríguez, el verdadero nombre de Daddy Yankee, cuando ambos eran adolescentes en su natal Puerto Rico. Ella estuvo a su lado en momentos difíciles, como cuando hirieron al artista en una balacera y tuvo el riesgo de perder la pierna.

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, dijo el cantante durante una entrevista con Rashel Díaz en el show Detrás de la fama de Telemundo.

5. Su matrimonio

Mireddys y Daddy Yankee se casaron en el año 1994. Así, se convirtieron en los padres de: Yamilette Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaaelys Ayala González.

La esposa de Daddy Yankee posa con una camiseta del álbum "Legendaddy" (Foto: Mireddys González / Instagram)

6. Una madre joven

Se sabe que Yamilette, la primogénita de la pareja, nació cuando su papá tenía 17 años. En ese sentido, ambos progenitores se vieron obligados a madurar rápidamente y criar a sus hijos juntos.

“Mi esposa y mis hijos es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día para tratar de que ellos tengo una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida”, dijo el artista sobre su familia a People en Español.

7. Demuestra el amor a su familia

Mediante las redes sociales, González demuestra su afecto a sus seres queridos. En fechas especiales, por ejemplo, acostumbra subir fotografías de sus homenajeados, con bellas dedicatorias para ellos.

“Hoy celebro un nuevo añito de mi princesa Jesaaelys. Happy BDAY, amor mío. Que cumplas muuuchos más. TE AMO”, escribió en el reciente onomástico de su hija menor.

8. La canción que le dedicó a su esposo

En diciembre de 2021, Mireddys le dedicó la romántica canción “Tú de Que Vas” de Franco de Vita a su esposo Daddy Yankee. Junto a una fotografía de los dos muy jóvenes, cuando recién iniciaban su relación, la empresaria expresó su amor a través de este tema.

“Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar...”, se escucha en el video que compartió.

9. Lamentó el retiro de Daddy Yankee

Como alguien que conoció la carrera de Daddy Yankee desde sus inicios, González también lamentó la despedida del considerado “Rey del reggaetón”.

“Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27, te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas”, escribió en sus plataformas digitales.

10. Es una compañera más en “La Última Vuelta World Tour”

Mireddys es una compañera de viajes del famoso cantante. Por eso, ha sido parte de la gira “La Última Vuelta World Tour”, donde ha visitado diversas partes del mundo con su pareja. Recientemente, difundió algunas instantáneas de esta importante serie de conciertos.