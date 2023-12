Nomar Ayala es el hermano de Daddy Yankee que es pastor y que divulga su religión a través de las redes sociales. Siempre ha apoyado la carrera de su hermano más famoso, incluso aparece en algunos de sus videoclips y lo ha defendido de algunas acusaciones, como el hecho de solapar mensajes satánicos. El anuncio del Cangri de ser cristiano ha sido muy celebrado por Nomar.

Daddy Yankee se despidió de los escenarios con un concierto final en Puerto Rico. El cantante de reggaeton, uno de los primeros y actuales exponentes de este género dijo que estará fuera de las presentaciones y que su vida toma un nuevo rumbo

“Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida’, por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, manifestó el artista.

De esta manera, le sigue los pasos en la religión no solo a su hermano Melvin Ayala, quien canta música cristiana, sino también a Nomar Ayala, un conocido pastor y productor musical, de quien te contamos más detalles.

El hermano de Daddy Yankee rezando en una actividad religiosa (Foto: Nomar Ayala / Instagram)

¿QUIÉN ES NOMAR AYALA?

Nomar Ayala es uno de los hermanos de Daddy Yankee que dedica su vida a ser pastor y productor musical. Es una celebridad de esta religión a través de redes sociales, donde comparte la palabra del cristianismo con imágenes, fotografías y videos.

En Instagram, tiene una cuenta oficial de 16,6 mil seguidores, donde deja reflexiones sobre su fe. Mientras que, en YouTube, comparte videos de sus actividades religiosas y también del trabajo que hace en la música.

También ha hecho apariciones en la televisión, como cuando dijo que hay una “élite” de “personas muy poderosas que sí alaban a Satanás” en el programa “La Mesa Caliente”, donde también desmintió que su hermano promueva símbolos satánicos.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA DECLARACIÓN DE DADDY YANKEE COMO CRISTIANO?

Nomar Ayala se mostró como uno de los más felices de que su hermano Daddy Yankee se convierta al cristianismo. Lo celebró en sus cuentas oficiales en redes sociales con este mensaje: “Daddy Yankee es cristiano. ¡Gracias, Señor!