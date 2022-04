Lo que era un secreto a voces se convirtió en una verdad irrefutable. Alex Hoyer, quien fuese participante de la “Voz México”, señaló que sostiene una relación sentimental con Danna Paola, la actriz y también cantante mexicana, que a raíz de este hecho ha decidido abrir su corazón al público y contar qué es lo que siente en esta etapa de su vida.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se conocieron Danna Paola y Alex Hoyer

Luego de que una revista de espectáculos los fotografiase en un yate de manera muy romántica, ninguno de los dos había decidido tocar el tema en público. Es más, en sus redes sociales casi no existe evidencia de que compartan tiempo juntos o de alguna relación.

Sin embargo, hace poco Hoyer admitió que tiene un noviazgo con Paola y la natural de Ciudad de México decidió hablar sobre el tema durante su paso por la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”, comenzó.

Danna Paolo rompió su silencio con la prensa mexicana (Foto: Danna Paolo / Instagram)

DANNA PAOLA ADMITE QUE ESTÁ ENAMORADA DE ALEX HOYER

La exintegrante de “Élite” reconoció que vive una etapa linda de su noviazgo: “Me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira. Invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra, y el hablar también de la relación y decir, ‘bueno, ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada, y estamos enamorados’”.

Y prosiguió halagando a su novio. “Es una persona que admiro, que respeto, que quiero, tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas y a la vez, allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos, y justamente me he desecho de tanta gente tóxica en mi vida que sí se ha acercado por eso, de verdad se los digo”, expresó.

¿POR QUÉ DANNA PAOLA ESTUVO AUSENTE Y SIN HABLAR CON LA PRENSA?

La intérprete del álbum “Chiquita pero picosa” confesó que sufre de ansiedad, motivo por el cual se mantuvo alejada de la exposición mediática; sin embargo, agradeció la empatía de los medios de comunicación y sus seguidores.

“La verdad es que sufro de mucha ansiedad social, entonces estos eventos de repente… (lo he superado) con mucha terapia, los invito a tomar terapia a todos allá afuera, yo creo que es algo bien necesario y quería hablar con ustedes y agradecerles de verdad el apoyo, vienen cosas muy…, la verdad es que he estado super ausente, ha sido bien complicado este inicio de año, como lo vuelvo a decir, pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos y para mi es bien importante mantenerlos a mi lado”, manifestó.

Danna Paola y Alex Hoyer en una de las primeras imágenes que evidenció su noviazgo (Foto: lachismeriamx / Instagram)