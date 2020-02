Danna Paola se despide de su rol de ‘jueza’ en La Academia con emotivo mensaje

El último domingo se vivió una emotiva noche en México y en todos los países en donde ‘La Academia’ cuenta con fans. Y es que después de 17 semanas, el reality de canto más importante del país del tequila llegó a su fin con impresionante concierto en vivo. Para esta noche de gala, los cuatro jurados fueron vestidos para la ocasión y, una vez más, fue Danna Paola la que se robó las miradas de todos.

Con tan solo 24 años, la intérprete del tema ‘Oye Pablo’ se convirtió en la jueza más joven que ha tenido el reality. Semana tras semana, además de mostrarnos su experiencia y talento, nos deleitaba con unos looks impresionantes, por lo que muchos empezaron a esperar los domingos para ver con qué outfit nos sorprendería la artista, en vez de ver los propios conciertos.

Es por eso que Danna Paola no podía despedirse sin dedicarle un emotivo mensaje de agradecimiento al equipo integrado por maquilladores, estilistas, amigos y familia,que siempre la acompañaron. “Seeeee acaaaaabó!!!! No me lo creo... Ay 😭😭😭😭😭 el mejor team cada domingo, cada look, cada performance, risas, porras, llantos, dramas y mucha mucha pasión en cada proyecto. equipo we did it!! Los amo los amoooooo!!! TRIKITI! 💞🔥🔥🔥” es la descripción que escribió la intérprete de ‘Mala Fama’ en su cuenta de Instagram.

El video en el que aparecen todos corriendo y deslizándose hacía la cámara en los pasillos de “La Academia”, en menos de 24 horas ya superó el millón y medio de reproducciones. Cientos de fanáticos felicitaron a la cantante por su desempeño. “Fuiste una de las mejores jueces que ha pasado por este programa ❤️”, “Te amo, voy a extrañar verte y oírte cada domingo 😭😭 eres una reina😍”, “Fuiste la mejor, otro logro más para ti reina, te amoo💕”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

