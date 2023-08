Estos últimos días fueron de suma alegría para Dayanara Torres, quien decidió festejar el cumpleaños número 20 de Ryan, el menor de sus herederos. Si bien no hubo fiesta repleta de artistas o famosos, la exesposa de Marc Anthony se las ingenió para sacarle más de una sonrisa a su último pequeño.

Fue en su casa y con una temática especial que Dayanara Torres festejó el onomástico de Ryan, su segundo hijo en común con el salsero de 54 años. La fiesta, según reportan los medios, la organizó Christian Muñiz, el mayor de los vástagos de la ex Miss Universo.

De tal manera que la fiesta se dio de manera espontánea y con una gran sorpresa para el cumpleañero, quien pudo apagar otra velita con una decoración de “Las Tortugas Ninja”, una famosa caricatura de inicios de los 2000.

Ryan nació en agosto de 2003 (Foto: Ryan Muñiz / Instagram)

En ese sentido, la también conductora de “El Gordo y la Flaca” se animó a dedicarle unas emotivas palabras a su pequeñín, quien dejaba de una vez por todas la adolescencia para entrar a los 20 años de existencia.

ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE RYAN MUÑIZ, EL HIJO DE DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY

La modelo nacida en Puerto Rico no pudo contener la emoción y le dedicó unas tiernas palabras a Ryan por medio de Instagram en este día tan especial.

Junto a un video con algunos de los momentos más lindos de familia, Dayanara dejó en claro que sigue siendo dulce, especial y amorosa cuando de celebraciones se trata. “Feliz Cumpleaños 🎉 Mi forever Baby Ryan... 💙 Happy 20th!”, escribió completamente feliz por celebrar este día. “🦁 ¡¡¡Te Amo Mi Ryan!!! Llegaste a mi vida a enseñarme tanto... Mi vida se llenó de fuerzas para seguir adelante... Eres mi inspiración... You are fearless!!!”, prosiguió.

El cumpleaños de Ryan Muñiz causó una gran alegría en la familia de Dayanara Torres (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Eso sí, Torres dejó en claro el cambio que se avecina con los 20 de Ryan. “No más adolescentes”, puntualizó. Recordemos que sus dos hijos ya llegaron a la base 2 de los años, por lo que es entendible que se sienta orgullosa de que sea madre de dos adultos con mucho talento y proyección profesional.

Además, la flamante Miss Universo 1993 agregó: “Qué honor ha sido aprender de ti, verte crecer y convertirte en el young man you are today... Me siento tan orgullosa de ti, de tu hermoso corazón, de cómo ves la vida sin miedos, a ti nada te detiene... Gracias por cuidarme y protegerme cuando más lo necesitaba”.

UNOS INVITADOS DE LUJO: LOS ASISTENTES AL CUMPLEAÑOS DE RYAN MUÑIZ

Aunque no pudimos notar la presencia de Marc Anthony, el hijo del salsero estuvo rodeado de amigos y familiares como su novia Kylie Jane Marco. A la fiesta también fue Alex Chase Muñiz, su medio hermano.

La celebración del cumpleaños de Ryan Muñiz fue todo un acontecimiento familiar (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Entre otras amistades fue Hannah Juliana, amiga de la familia, quien dijo presente en la celebración de los 20 de Ryan. De hecho, pudimos ver la gran química entre la joven y la familia al verla en las fotos de la exreina de belleza en Instagram.

VIDEO RELACIONADO: