Dayanara Torres es una de las referentes de la belleza latinoamericana y ganadora del certamen Miss Universo 1993, convirtiéndose en una de las cinco portorriqueñas en llevarse la corona.

Actualmente, la conductora de “La mesa caliente” continúa siendo una de las mujeres más bellas de la televisión, así como una inspiración en la lucha contra el cáncer, enfermedad que años atrás logró derrotar.

Sin embargo, aunque posee una figura y rostro que puede resultar la envidia de muchas personas, la exesposa de Marc Anthony ha pasado por el quirófano, aunque, aparentemente, el resultado no fue el deseado.

Dayanara Torres fue considerada "la mujer más hermosa del planeta" en 1993 (Foto: Dayanara Torres / Facebook)

LA OPERACIÓN QUE NO LE GUSTA A DAYANARA TORRES

En conversación con Jomari Goyso, la ex Miss Universo confesó que, aunque se siente muy feliz con su físico, hay una intervención que no la dejó satisfecha.

“Se nota, estoy consciente. No me siento tranquila”, indicó mientras señalaba su boca, haciendo referencia al relleno que se puso en los labios.

De acuerdo con Dayanara, sus labios son demasiado delgados, algo que, aunque no le molesta, prefiere cambiar, y por eso recurrió al relleno.

“Siempre me los tengo que hacer más grandecitos”, comentó, por lo que recurrirá al maquillaje por encima de las intervenciones.

“Cuando yo me he puesto, que lo he hecho dos veces en mi vida, se ve así (hace gesto de “boquita de pato”), y eso a mí no me gusta”, confesó.

La puertorriqueña admitió no sentirse a gusto con sus labios (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

DAYANARA TORRES Y “GET NAKED”

Algo de lo que sí se mostró orgullosa fue de la campaña “Get Naked”, orientada a promover los chequeos preventivos y concientización sobre el cáncer.

La campaña la muestra a ella y otros guerreros que vencieron al cáncer posando desnudos e invitándolos a revisar su cuerpo para hallar alguna señal.

En sus redes sociales, la modelo compartió la campaña con el mensaje “Nadie conoce tu cuerpo como tú... ¡Cuídalo!”.