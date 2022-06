Dayanara Torres no solo ha opinado sobre la relación entre su exesposo Marc Anthony y Nadia Ferreira, también le ha enviado un consejo a Shakira tras su separación de Gerard Piqué. Pero, eso no es todo, la puertorriqueña también ha recordado la época cuando dependía del cantante de salsa para realizar casi todas sus actividades.

Durante su participación en el programa “La mesa caliente”, la exreina de belleza habló sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué y no pudo evitar recordar su divorcio de Marc Anthony ocurrido hace dos décadas atrás.

Como se recuerda, Dayanara Torres y Marc Anthony se casaron el 9 de mayo de 2000 en Las Vegas y se divorciaron en enero de 2004. La pareja tuvo dos hijos: Cristian Muñíz Torres y Ryan Muñíz Torres; quienes ahora son dos jóvenes adultos. Si bien en la actualidad se llevan bien como padres, la puertorriqueña recordó aquella época cuando dependía del cantante de salsa y lo difícil que fue esa situación. ¿Qué más dijo? Aquí los detalles.

Marc Anthony, Dayanara Torres y sus dos hijos en un evento académico (Foto: Instagram)

CUANDO DAYANARA TORRES DEPENDÍA DE MARC ANTHONY

Durante su participación en el programa “La mesa caliente”, la puertorriqueña reconoció que estaba mal que ella fuera tan dependiente de Marc Anthony. Incluso, llegó al punto de no saber cómo echarle gasolina al carro.

“Una vez yo termino esta relación y yo no sabía ni siquiera cómo echarle gasolina al auto. Era una dependencia total, donde todo el mundo hacia todo para ti. Las amistades son las amistades de tu pareja, de repente te encuentras sola y te dejas llevar. No tenía ninguna independencia”, reconoció Dayanara en el programa de Telemundo.

La también modelo señaló que ella no sabía hacer sus actividades por sí sola porque estaba acostumbrada a que alguien más las hicieras por ella.

“Un día yo tuve que llamar a mi hermana para que em explicara donde poner la tarjeta. Ahí es donde yo me doy cuenta que yo dependía a ojos cerrados de mi pareja”, agregó.

En ese sentido, dijo que abrió los ojos cuando su relación con Marc Anthony llegó a su fin: “El punto de inflexión llego cuando me divorcié. No me había dado cuenta hasta que encuentro el apoyo de mi familia, de los que me querían. Los que me veían me decían “Ya no te pareces a ti”, “Ya ni hablas como antes””, comentó.

Dayanara Torres y su matrimonio con Marc Anthony

Dayanara Torres dijo que ignoró varias banderas rojas en su matrimonio con Marc Anthony, pero que finalmente todo llegó a su fin. Tras separarse del famoso cantante, la puertorriqueña empezó a reaprender a hacer sus actividades por sí sola y ya no depender de nadie.

“Hubieron muchas banderas rojas cuando tome la decisión y ya no dio para más. Comencé a reaprender todas estas cosas, a volver a ser uno”, finalizó.

Dayanara Torres y Marc Anthony se casaron el 9 de mayo de 2000 en Las Vegas (Foto: revista People)