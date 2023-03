“¿De quién huimos, mamá?” es la nueva serie turca que llega a Netflix el viernes 24 de marzo. La producción está dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar. Además, está protagonizada por las estrellas Melisa Sözen y Eylül Tumbar.

Titulada en su idioma original como “Biz Kimden Kaçiyorduk Anne?” y en inglés como “Who Were We Running From?”, la ficción narra una interesante historia de suspenso. Así se lee en su sinopsis oficial: “Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie”.

En las siguientes líneas, conoce a los actores y personajes de “¿De quién huimos, mamá?”. Descubre, entonces, quién es quién en la serie turca de Netflix, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide).

LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “¿DE QUIÉNES HUIMOS, MAMÁ?”

1. Melisa Sözen como la madre

La estrella turca Melisa Sözen es la protagonista del relato. Ella le da vida a la madre, una mujer con un trasfondo sombrío y un oscuro secreto. Ha elegido vivir como fugitiva al lado de su hija, mientras ve a todos como una posible amenaza.

La actriz ha participado previamente en los proyectos: “Álef”, “Sueño de invierno”, “Bir Bulut Olsam”, entre otros.

Melisa Sözen como la madre en la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Netflix)

2. Isik Naz Özedgü como la joven madre

La versión más joven del personaje principal es interpretada por la artista Işık Naz Özedgü. Ella también ha trabajado en varias producciones otomanas, como “Bad Boy”, “Cráneo febril” y “Nueva vida”.

La actriz Isik Naz Özedgü forma parte del elenco de la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Beyazparde)

3. Eylül Tumbar como Bambi

Bambi es la hija en la historia. Tiene un fuerte vínculo con su mamá, pero este se verá en riesgo cuando la joven cuestione la razón por la que ambas deben mudarse continuamente, sin tener la garantía de seguridad y estabilidad.

Eylül Tumbar se pone en la piel del personaje. De acuerdo con IMDb, este es su debut artístico.

Eylül Tumbar como Bambi en la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Netflix)

4. Jessica Rookeward como la joven Bambi

La versión más joven de Bambi es interpretada por Jessica Rookeward. La estrella australiana cuenta con varios programas infantiles en su trayectoria, como “Octonautas: Misión en la Tierra”, “Entrelazados” y “Los caballeros de Castelcorvo”.

Jessica Rookeward interpreta a la joven Bambi en la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Netflix)

5. Musa Uzunlar

El actor Musa Uzunlar también integra el elenco principal de “¿De quién huimos, mamá?”. Él es famoso por su aparición en los shows: “Poyraz Karayel”, “Valley of the Wolves: Gladio” y “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”.

El actor forma parte del elenco de la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Musa Uzunlar / Instagram)

6. Birand Tunca

Birand Tunca se suma al reparto de la serie, tras su participación en obras como “Let It Happen, Now!”, “Pájaro soñador” y “Çağrı Bayrak”.

El actor forma parte del elenco de la serie “¿De quién huimos, mamá?” (Foto: Birand Tunca / Instagram)

Otros actores que forman parte del elenco de “¿De quién huimos, mamá?”:

Basak Dasman

Hakan Emre Unal

Devrim Kabacaoglu

Alper Çankaya

Meriç Rakalar

Emre Kolukisa

Kubilay Tunçer

Buçe Buse Kahraman

Elit Cam

Denizhan Akbaba

Taylor Lauren

Dias Tussupbekov

El póster de la serie turca "¿De quién huimos, mamá?" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “¿DE QUIÉNES HUIMOS, MAMÁ?”?

La primera temporada de “¿De quién huimos, mamá?” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde el viernes 24 de marzo. A partir de ese día, podrás disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.