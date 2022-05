Con el paso de los años, Eugenio Derbez ha pasado de ser un artista cómico a productor y director, logrando recientemente ganar un Premio Oscar por “CODA”, además de lograr distintos acuerdos con plataformas de streaming para llevar a cabo sus proyectos.

Una de estas compañías es Amazon Prime Video, con la cual el mexicano posee una alianza para la producción de “De viaje con los Derbez”, una serie cómica y reality show donde la familia comparte sus viajes y experiencias mientras recorre el mundo.

En compañía de su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aitana, Vadhir, José Eduardo y Aislinn, además de la participación de su exyerno Mauricio Ochmann y su nieta Kailani Ochmann, la familia ha logrado entregar dos temporadas el reality.

"De viaje con los Derbez" tiene dos temporadas en Amazon Prime.

“DE VIAJE CON LOS DERBEZ” CAMBIÓ A JOSÉ EDUARDO

Aunque la mayoría de los integrantes de la familia se siente satisfecho con el resultado de la serie, uno de ellos, José Eduardo, aseguró que esta producción le cambió la vida.

En conversación con Pedro Pietro, el productor de Miembros al aire reveló sus impresiones sobre la serie de Amazon Prime.

“Creo que todos los miembros de la familia, el único al que realmente le funcionó De viajes con los Derbez al cien por ciento, -a todos nos funcionó-, pero al cine por ciento y para arriba… fue a mí…”, indicó el hijo de Victoria Ruffo.

Según José Eduardo, la serie significó un nuevo impulso para su carrera, pues muchas personas volvieron a ponerse en sintonía con su carrera.

“No sé que fue, cuál fue la fórmula, no sé si fue que la gente me conoció al cien por ciento, pero fue un proyecto que a mí me impulsó muchísimo, tanto en seguidores como en fans, como en redes, como en proyectos, como en cine, como en serie…”, indicó.