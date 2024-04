“Dead Boy Detectives” (”Los detectives difuntos” en español) es parte del universo de “The Sandman”, por lo tanto, es inevitable preguntarse si tiene alguna conexión con el drama de fantasía de Netflix desarrollado por Neil Gaiman, David S. Goyer y Allan Heinberg. Sobre todo después de que fuera cancelada por HBO Max y rescatada por la plataforma de streaming de la N roja. Por eso, te comparto lo que los showrunners Steve Yockey y Beth Schwartz declararon en un evento de prensa sobre la comedia de terror sobrenatural.

La ficción basada en los personajes de DC Comics del mismo nombre de Neil Gaiman y Matt Wagner narra la historia de Edwin Payne (George Rexstew) y Charles Rowland (Jayden Revri), dos escolares fallecidos que permanecen en la Tierra como detectives en lugar de entrar al más allá.

La producción de “Dead Boy Detectives” concluyó en abril de 2023, fecha en la que el director de fotografía Marc Laliberté elogió al equipo por su arduo trabajo en la serie: “Esto es un resumen de la [Temporada 1] de ‘Dead Boy Detectives’. Qué regalo tan increíble para un programa que siguió dando con cada nuevo guión y cada nuevo director. Se necesitó todo un esfuerzo para llevar a la pantalla chica otro de los increíbles mundos de Neil Gaiman. Muy agradecido de haber sido parte de su gestación”.

George Rexstrew y Jayden Revri encabezan el elenco de la serie "Dead Boy Detectives" (Foto: Netflix)

“DEAD BOY DETECTIVES”, ¿TIENE ALGUNA CONEXIÓN CON “SANDMAN”?

La respuesta corta es sí. A través de Comicbook, los showrunners aseguraron que habrá conexiones directas con “Sandman” en la primera temporada de “Dead Boy Detectives”. “Las hay. Nosotros decimos que las hay”, confirmó Schwartz. “Sí. Para las personas que han visto The Sandman en Netflix, valdrá la pena. Y para las personas que no lo han hecho, podrán ver algunas cosas que podrían sorprenderlos un poco”, agregó Yockey.

Edwin Payne y Charles Rowland aparecen por primera vez en “Sandman #25″, publicado en abril de 1991, escrito por Neil Gaiman y que sirve como historia del origen de los personajes. Por lo tanto, las referencias al cómic o a la serie de Netflix de 2022 es algo que los fans de ese universo esperaban.

Entonces, ¿es necesario ver “Sandman” o leer los cómics antes de ver “Dead Boy Detectives”? “Bueno, creo que no necesitas hacer deberes para la serie, y siento que así es más divertido. No sé, todo el mundo es diferente, pero creo que es más divertido no hacer nada antes de verla. Puedes sorprendente y después puedes volver y ver ‘Sandman’ y leer los cómics”, señaló el showrunner.

“Y somos fieles a los orígenes de los chicos y como empezaron con la agencia de detectives, y al trasfondo de Crystal. Pero el resto de esto somos nosotros cogiendo las cosas de los cómics y apropiándonos de ellas, reinventándolas para que la gente que está familiarizada con los cómics pueda decir eso de, ‘Oh, reconozco este momento’, pero que el resto de la gente pueda simplemente ver la serie”, puntualizó.

George Rexstrew, Jayden Revri y Kassius Nelson son los protagonistas de la serie "Dead Boy Detectives", que se estrena el jueves 25 de abril (Foto: Netflix)

¿NEIL GAIMAN ES PARTE DE LA SERIE “DEAD BOY DETECTIVES”?

Como creador de los personajes, Neil Gaiman se ha involucrado de alguna forma en la producción de “Dead Boy Detectives”. “Ha sido un apoyo increíble. Diría que por encima de todo ha sido una animadora, en plan, ‘Sí, esto es una locura. Puedes hacer que sea incluso más loco’, lo cual es bueno para nosotros porque no vimos ningún límite. Pero mira, nos propusimos hacer a los Hardy Boys pero puestos de ácido, y siento que eso es lo que hicimos”.

Asimismo, aseguró: “Estoy muy orgulloso del hecho de que, a nivel de tono, hemos creado algo propio, y a medida que avanzas en la temporada, se vuelve más y más oscuro, y más adulto. Así que es muy divertido. Creo que lo más importante es no hacer una copia idéntica del cómic porque fallarás siempre. Así que creo que esto coge el corazón y el por qué se enamoró la gente del cómic en primer lugar, y lo adapta al formato televisivo”.