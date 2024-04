“Dead Boy Detectives” (“Los detectives difuntos” en español) es una serie de fantasía de Netflix basada en los personajes de DC Comics creados por Neil Gaiman y Matt Wagner y que narra la historia de Edwin Payne y Charles Rowland, dos escolares fallecidos que permanecen en la Tierra como detectives en lugar de entrar al más allá. ¿Quieres saber más sobre esta historia y sus protagonistas? A continuación, te comparto más detalles sobre los personajes interpretados por George Rexstew y Jayden Revri.

Edwin Payne y Charles Rowland aparecen por primera vez en “Season of Mists”, específicamente en “Sandman #25″, publicado en abril de 1991, escrito por Neil Gaiman y que sirve como historia del origen de los personajes. Posteriormente, reciben una miniserie de cuatro números, “Sandman Presents: Dead Boy Detectives”, del escritor Ed Brubaker y dibujante Bryan Talbot.

LA HISTORIA DE “LOS DETECTIVES DIFUNTOS”

En 1916, Edwin Paine fue asesinado en su internado y al llegar al infierno, una amenaza invisible lo persiguió por un pasillo durante muchos años. Charles Rowland falleció cuando el internado fue invadido por las almas de sus antiguos profesores y alumnos que escaparon del infierno. A pesar de que Paine lo ayudó a librarse de varias amenazas, una de ellas finalmente lo alcanzó.

Cuando ambos se convierten en fantasmas que se niegan a ir al más allá con la Muerte, empiezan sus aventuras como “Los detectives difuntos”. Esta parte de su historia se muestra en el crossover de “Children’s Crusade”. Con la esperanza de aprender todo lo necesario para ser investigadores, revisan los libros y películas de la biblioteca de la escuela.

La primera misión de Edwin Paine y Charles Rowland es descubrir lo que realmente pasó con los niños desaparecidos de un pequeño pueblo británico. Más adelante, siguen el rastro del mago Tim Hunter. Mientras que en “Sandman Presents: Dead Boy Detectives”, tratan de resolver el misterio sobre los cadáveres de niños sin hogar que aparecieron enlas orillas del Támesis.

Una de las portadas de los cómics de "Dead Boy Detectives", creado por Neil Gaiman y Matt Wagner (Foto: Vertigo DC Comics)

¿DÓNDE APARECIERON LOS “DEAD BOY DETECTIVES”?

Después de aparecer en la cuarta colección de la serie de cómics de “The Sandman”, Edwin Paine y Charles Rowland regresan en “Children’s Crusade”, donde recibieron el nombre de “Dead Boy Detectives”. Además, tuvieron una participación en el cuento de “The Books of Magic” en “Winter’s Edge #3″, escrito por Peter Gross.

En 2001 consiguieron su propia miniserie, “Sandman Presents: Dead Boy Detectives”. Además, Jill Thompson, los describió brevemente en “Death: At Death’s Door”, que relató los eventos de “Season of Mists”, pero desde la perspectiva de la Muerte. En 2005, Thompson produjo una novela gráfica titulada “The Dead Boy Detectives”.

Los protagonistas de “Dead Boy Detectives” también fueron parte de “Vertigo Anthology”, publicado en 2012; y regresaron en una serie limitada de seis números de la mano de la iniciativa “The Sandman Universe”.

Jayden Revri interpreta a Charles Rowland, mientras que George Rexstrew interpreta a Edwin Paine en la comedia de terror sobrenatural "Dead Boy Detectives" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DEAD BOY DETECTIVES”?

“Dead Boy Detectives” se estrenará en Netflix el 25 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.