Netflix aún no ha confirmado la tercera temporada de “Dead to Me” (“Muertos para mí” en español), serie creada por Liz Feldman y protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, no obstante, por lo visto al final de la anterior entrega, es casi seguro que la historia de Jen y Judy continúe en nuevos episodios.

Sin embargo, de renovarse en las próximas semanas, el rodaje de los próximos capítulos tendría que esperar hasta que se controle la crisis por el coronavirus, que ha afectado la producción de varias series y películas.

En la primera temporada de “Dead to Me”, que se estrenó en mayo de 2019, Jen, una viuda sin filtro, busca a la persona que atropelló a su marido y lo dejó tirado. Judy, optimista y rara, oculta algo. Ambas se conocen y se vuelven amigas de inmediato, pero un secreto afectará su relación.

Mientras que en la segunda entrega, que llegó a Netflix el 8 de mayo de 2020, la incontrolable pareja lucha de nuevo por mantener sus secretos enterrados. Con la llegada a la ciudad de un sorprendente visitante y el Detective Pérez pisándoles los talones, Jen y Judy toman medidas drásticas para proteger a sus seres queridos y la una a la otra. No importa a qué precio.

Dead to Me 2 | Escena de la segunda temporada de "Muertos para mí"

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “DEAD TO ME”?

El final de la segunda temporada de “Muertos para mí” dejó varias interrogantes que deberían ser resueltas en una tercera entrega. Primero, cuando Jen le contó a Juddy que no pudo encontrar el lugar donde enterraron a Steve ella le dijo que dibujó un corazón en un árbol cercano. Poco después, se muestra dicho dibujo y a un perro escarbando en la tierra. Al parecer se trata del cuerpo de Wood.

Así que la llamada que recibe Ben probablemente sea de la policía informándole que encontraron el cuerpo de su hermano. ¿Qué pasará cuando descubra que Jen fue la responsable de la muerte de Steve? Además, aunque la detective Pérez prefirió no apresar a Jen el caso no está cerrado.

Por otro lado, Charlie entra al cuarto de Juddy y encuentra las cartas que su madre escribió para todos cuando pensó que se iría a prisión. ¿Cómo reaccionará al conocer los secretos de su familia? ¿Esto afectará la relación con su madre?

En una entrevista con TVLine, la showrunner Liz Feldman confirmó que ni Jen ni Judy vieron que era Ben quien conducía el auto que los golpeó. “Exactamente. No pudimos resistir la oportunidad de igualar ese campo de juego. Las circunstancias debían cambiar si alguna vez quisieras ver a esas dos personas en la misma habitación nuevamente, básicamente. Y definitivamente fue convincente retirar otra capa de Ben. Es un buen tipo, pero no es perfecto. Todos toman malas decisiones”, explicó.

En el final original de "Muertos para mí" 2 Jen no despertaba y quedaba en duda si sobrevivía o no al accidente (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “DEAD TO ME”

La tercera temporada de “Dead to me” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero estas son algunas imágenes de la anterior entrega.

ACTORES Y PERSONAJES DE “DEAD TO ME” 3

Aunque es muy pronto para hablar de que actores formarán parte de la tercera entrega de “Muertos para mí” es claro que, Christina Applegate, Linda Cardellini y James Marsden volverán para interpretar a Jen, Judy y Ben, respectivamente.

Para conocer que nuevos actores se unirán al elenco solo resta esperar el anuncio oficial de la plataforma streaming.

Christina Applegate como Jen Harding

Linda Cardellini como Judy Hale

James Marsden como Ben Wood

Sam McCarthy como Charlie Harding

Luke Roessler como Henry Harding

Christina Applegate y Linda Cardellini volverá para la tercera temporada de "Dead to Me" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “DEAD TO ME”?

La tercera temporada de “Dead to Me” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming durante la primera mitad del 2021. Aunque también se debe considerar que la pandemia de coronavirus retrasará varias producciones.