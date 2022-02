El capítulo final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” sí que ha dejado boquiabierto a sus seguidores, quienes no podían creer cómo Tanjiro Kamado y los demás estaban siendo arrastrados por el último ataque de Gyutaro. Aunque este aterrador evento los dejó con los pelos de punta, sus corazones volvieron a latir cuando vieron a todos salir con vida, aunque no en buenas condiciones, tal como ocurrió con Tengen Uzui (Pilar del sonido), que había acumulado lesiones anteriores y ahora estaba muy mal, por lo que decidió retirarse como Hashira de la batalla contra los demonios, tal como se lo prometió a sus esposas antes de la pelea.

Cuando se está yendo, Tengen es abordado por Obanai Iguro (Pilar de la Serpiente), quien toma conocimiento de todo, pero es recriminado por haber llegado tras el final del enfrentamiento. Este último lo felicita, a regañadientes, por ganar contra los Upper Six, aunque le disgusta que se retire y trata de convencerlo diciéndole que aún debe ocupar el lugar de Rengoku (Pilar de la llama) y otros más, por lo que se requiere su apoyo, debido a que miembros jóvenes están muriendo.

Pero Tengen está convencido de su decisión y le asegura que pronto Tanjiro ocupará su lugar como un luchador de rango, haciéndole entender a Iguro que este muchacho y otros más son los únicos que podrán lograrlo y no él. Así acaba la temporada de este anime, mientras esperamos la llegada de la nueva entrega, te contamos todo lo que debes saber del Hashira de la Serpiente.

En "Demon Slayer Kimetsu no Yaiba", Obanai Iguro, el Hashira de la Serpiente, tiene una autoestima muy elevada (Foto: Ufotable)

LO QUE DEBES SABER SOBRE OBANAI IGURO, EL HASHIRA DE LA SERPIENTE

Obanai Iguro es un cazador de demonios, miembro de los Hashiras, más conocido como el Pilar de la Serpiente dentro del Cuerpo de Exterminio de Demonios.

¿Cómo es físicamente?

Obanai es un hombre de estatura mediana, piel tono crema, de cabello un poco largo negro y con heterocromia; es decir, tiene los ojos de diferentes colores: el izquierdo es de color turquesa y el derecho es amarillo.

Se caracteriza por tener siempre cubiertos sus labios con vendajes, esto para cubrir una herida de su niñez cuando le cortaron la boca desde sus esquinas hasta la altura de sus orejas para asemejarla a una serpiente.

Siempre lleva sobre sus hombros, y enrollada en su cuello, una serpiente color blanco de nombre Kaburamaru, que es su mascota.

Cabe precisar que durante el enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji, a Obanai le realizaron tres cortes paralelos en el rostro, el cual lo dejó ciego.

¿Cómo es la personalidad de Obanai Iguro?

Obanai Iguro es muy apegado al código de conducta del Cuerpo de Exterminio de Demonios, por lo que hace cumplir sus reglas sin contemplaciones, tratando de obligar al resto a practicarlas.

Debido a que tiene el ego muy elevado, considera a los jóvenes reclutas Cazadores de Demonios muy débiles y que no están a su altura.

Está enamorado de Mitsuri Kanrōji (Pilar del Amor), pero no se atreve a confesarle sus sentimientos, debido a que siente odio a sí mismo por haber nacido en un clan inmoral, del cual – según él – saldría si primero muere y se reencarna en una vida completamente diferente.

Obanai Iguro tiene como mascota y fiel compañera a una serpiente (Foto: Ufotable)

¿Por qué odia su pasado?

Obanai Iguro odia sus orígenes por haber nacido en el seno de una familia de ladrones y cuatreros. Durante 370 años, en su familia solamente nacían mujeres, pero cuando él nació fue considerado una maldición, por lo que fue encerrado ni bien llegó a este mundo hasta que cumpla doce años. Tras ser liberado, le presentaron a una mujer que tenía la mitad de su cuerpo como la de una serpiente, pero que era en realidad un demonio.

Se sabe que al inicio, ni bien nació Obanai debía ser sacrificado para esa mujer, pero como tenía ojos extraños lo dejaron vivir un poco más hasta que se convierta en un sacrificio más grande. Cuando lo ve, le dice que convertirá su boca como la de ella, algo que hace su propia familia cortándosela hasta que se parezca a una serpiente.

Con la ayuda del único ser en el que confiaba, su mascota Kaburamaru, él huye, pero es perseguido por ese demonio; por fortuna pasaba por el lugar el Pilar del Fuego y lo rescata.

Los poderes de Obanai Iguro

Al ser un Hashira o Pilar, Obanai Iguro es el más fuerte de todos los espadachines del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Entre sus poderes están: