Han pasado 35 años desde que se estrenó “Depredador”, la película estadounidense de acción y ciencia ficción que se convirtió en un referente del cine. Cómo olvidar aquella criatura alienígena que cazaba humanos y llegó a ser un verdadero peligro para una fuerza especial de élite, liderada por el veterano de la Guerra de Vietnam Mayor Alan ‘Dutch’ Schaeffer’. Debido al éxito que tuvo, se lanzaron tres secuelas directas: “Depredador 2″ (1990), “Depredadores” (2020) y “El Depredador” (2018), así como la precuela “Prey” (2022), que se ubica 300 años antes del primer filme.

Aunque transcurrieron más de tres décadas a partir de su lanzamiento, quienes vieron la cinta se preguntan qué ocurrió con los actores que aparecieron en ella. Si también eres uno de ellos, no te preocupes que te lo contamos a continuación.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Arnold Schwarzenegger dio vida al veterano de guerra Mayor Alan ‘Dutch’ Schaeffer, quien era líder del grupo de fuerzas especiales estadounidense que se dirigió hasta Guatemala para rescatar a un ministro del gabinete presidencial secuestrado por un grupo guerrillero. Cuando llega a la zona descubre que la misión era otra: destruir un campamento rebelde, además se da cuenta que su equipo era observado por una criatura desconocida que le gusta cazar humanos.

Arnold Schwarzenegger como el mayor Alan ‘Dutch’ Schaeffer en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Fuera del cine, se convirtió en gobernador de California en 2003. Después de su gestión, retomó su carrera como actor en 2011, siendo la última película que grabó “Terminator: Dark Fate” (2019). Nació el 30 de julio de 1947 y actualmente tiene 75 años.

Arnold Schwarzenegger habla en la quinta "Cumbre Mundial de Austria 2021" sobre temas climáticos actuales, en la Escuela Española de Equitación de Viena, el 1 de julio de 2021 (Foto: Alex Halada / AFP)

CARL WEATHERS

Carl Weathers interpretó a George Dillon, un antiguo compañero de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, que se también se traslada a la jungla.

Carl Weathers como George Dillon en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Su última participación en el mundo del entretenimiento fue con “The Mandalorian” (2019), donde da vida a Greef Karga. Él nació el 14 de enero de 1948 y actualmente tiene 74 años.

Carl Weathers llega para el estreno mundial de Disney+ de "The Mandalorian" en el teatro El Capitán de Hollywood el 13 de noviembre de 2019 (Foto: Nick Agro / AFP)

BILL DUKE

Bill Duke tuvo el papel de Mac Eliot, un veterano de la Guerra de Vietnam, que pertenece al grupo comandado por ‘Dutch’.

Bill Duke como Mac Eliot en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Continuó en el mundo de la actuación, donde también se desempeñó como director en “Not Easily Broken” (2009) y “Hoodlum” (1997), entre otras películas. su última actuación fue en “High Flying Bird” (2019). Nació el 26 de febrero de 1943 y actualmente tiene 79 años.

Bill Duke en el estreno de "No Sudden Move" durante el Festival Tribeca 2021 en Battery Park el 18 de junio de 2021 en la ciudad de Nueva York (Foto: Ángela Weiss / AFP)

SHANE BLACK

Shane Black dio vida a Rick Hawkins, técnico y operador de radio, que era el más joven del grupo y se caracterizaba por su sentido del humor. Es la primera víctima del Depredador.

Shane Black como Rick Hawkins en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Además de haber actuado en siete producciones más como “RoboCop 3″ y “Mejor... imposible” también se desempeñó como productor, director y guionista, estos dos últimos en “Iron Man 3″ y “El depredador” (2018). Él nació el 16 de diciembre de 1961 y actualmente en 60 años.

El director estadounidense Shane Black llega para asistir al estreno británico de la película "The Nice Guys" en Leicester Square, en el centro de Londres, el 19 de mayo de 2016 (Foto: Justin Tallis / AFP)

ELPIDIA CARRILLO

Elpidia Carrillo tiene el papel de Anna, la guerrillera capturada por el equipo de Dutch. Ella se convierte en la única sobreviviente del ataque del grupo de fuerzas especiales contra la guerrilla, no solo eso, pues sabe de la existencia de un cazador sobrenatural.

Elpidia Carrillo como Anna en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Continuó actuando en decenas de producciones como “Euphoria”, “Nashville”, entre otras; además es directora. La mexicana nació el 16 de agosto de 1961 y actualmente tiene 60 años.

Elpidia Carrillo sostiene el Premio "Guadalajara Latino" en honor a su carrera durante el 29 Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Guadalajara, México, el 21 de marzo de 2014 (Foto: Héctor Guerrero / AFP)

JESSE VENTURA

Jesse Ventura se puso en la piel de Blain Cooper, un veterano de guerra que siempre masca tabaco y lleva un sombrero vaquero. Siempre lleva consigo una ametralladora multicañón.

Jesse Ventura como Blain Cooper en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Tras haber debutado con “Depredador”, apareció en “Demolition Man”, “Batman and Robin” y “The Drunk”. Incursionó en política y se convirtió en gobernador de Minnesota entre 1999 y 2003. Ahora tiene una plataforma digital polítca llamada “Jesse Ventura’s Die First Then Quit”. El luchador de wrestling, locutor de radio y veterano de la Marina nació el 4 de enero de 1999.

El exluchador profesional Jesse Ventura hace una pausa mientras habla sobre su libro "Mataron a nuestro presidente" el 4 de octubre de 2013 en Washington, DC. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

SONNY LANDHAM

Sonny Landham interpreta a Billy Sole, un rastreador amerindio, muy callado, que es descendiente de la tribu Comanche. También conoce la leyenda del alienígena.

Sonny Landham como Billy Sole en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Intentó ingresar a política: en 2003, postuló para ser gobernador de Kentucky y en 2008 como senador, pero no fue elegido. Nació el 11 de febrero de 1941 y dejó de existir el 17 de agosto de 2017 a los 76 años.

El actor dejó de existir a los 76 años (Foto: 20th Century Fox)

R.G. ARMSTRONG

R.G. Armstrong dio vida al general Homer Phillips, coordinador de la misión. Él es quien se contacta con Dutch para su viaje a Guatemala.

R.G. Armstrong como el general Homer Phillips en "Depredador" (Foto: 20th Century Fox)

Tras el filme, el también dramaturgo participó en una decena de películas. El actor falleció el 27 de julio de 2012 a los 95 años.