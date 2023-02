Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol, anotando más de 800 goles de manera oficial y cinco títulos de Champions League, además de gozar de una gran popularidad, causando sensación con su histórica foto con Lionel Messi o su presunta aparición en “Los Simpson”.

Por otro lado, CR7 no ha temido compartir su lado más humano, presumiendo su romance con Georgina Rodríguez, la celeb de España que lo ha acompañado en momentos complicados, como la pérdida de unos de sus hijos y con quien planea retirarse a vivir junto a su familia cuando se aparte del fútbol.

Del mismo modo, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, verdadero nombre del delantero portugués, ha compartido tiernos momentos con sus hermanos Elma, Hugo y Katia, sus hijos o su madre, Dolores Aveiro, quien recientemente fue el centro de las críticas por una foto que subió en redes sociales.

Madre de Cristaino Ronaldo junto al hijo del delantero portugués (Foto: Dolores Aveiro / Instagram)

LA POLÉMICA FOTO DE LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO

Pese a no ser una figura pública, Dolores Aveiro cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, sumando más de 3,3 millones de usuarios suscritos en su cuenta de Instagram.

Fue precisamente en esta plataforma que la madre del delantero compartió una imagen en la que presume su “día de arreglar el pelo y las uñas” con una curiosa foto que la muestra junto a sus amigos con una piel muy lozana e hidratada.

Si bien el cambio al que se sometió la portuguesa le permitió modificar su tono de cabello y piel, lo cierto es que el exagerado uso de filtros le significó una gran cantidad de críticas entre los usuarios en redes sociales.

Y es que la diferencia entre la última foto de la mujer, subida tres días atrás, con la que exhibe sus resultados en la peluquería de su amiga Fátima y Max Moraes, la cual está ubicada en Funchal, Portugal, es radical.

“Eres una dulce dama, por favor, deja el Photoshop y los filtros, no es necesario, respétate, no necesitas esas cosas” o “Los filtros que has utilizado para la cara no se utilizaron en el cuello, qué lástima que no te muestres real”, entre otros fueron los comentarios de la publicación.

La madre de Cristiano Ronaldo compartió su día de peluquería en sus redes sociales (Foto: doloresaveiroofficial / Instagram)

LA EDAD DE LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO

Otro de los motivos de los usuarios para criticar a la madre del delantero es la edad que escondió detrás de los presuntos filtros.

La mujer se casó con José Dinis Aveiro y tuvo cuatro hijos: Elma, Hugo, Katia y Cristiano.

María Dolores dos Santos nació en Machico, Madeira, en Portugal, el 31 de diciembre de 1954, por lo que, en 2022, cumplió 68 años, los cuales celebró con su hijo y varios amigos cercanos.