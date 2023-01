Netflix es una de las plataformas de streaming con un contenido de series y películas muy diverso. Debido a su oferta de producciones coreanas, es una de las preferidas para los fanáticos de los doramas. Por ello, si estás buscando ver un nuevo programa, aquí te dejamos las que se estrenarán dentro de poco.

Los K-dramas se han vuelto muy populares en las últimas décadas y, actualmente, lideran la lista del Top 10 Global de Netflix en series de habla no inglesa. Algunos de los títulos destacados son “La gloria”, la cual tiene un total de 24.2 millones de horas vistas esta última semana.

Mientras tanto, en el podio también se encuentra “Alquimia de almas”, un dorama de época acerca de hechiceros y un romance imposible que estrenó su segunda temporada hace poco.

Si ya pudiste ver todas estas propuestas y estás esperando algo nuevo, aquí te dejamos los estrenos que llegarán a la plataforma durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero.

LISTA COMPLETA DE LAS SERIES COREANAS QUE SE ESTRENAN ESTA SEMANA EN NETFLIX

Estos son los estrenos de las nuevas series coreanas en Netflix según la fecha en las que estarán disponibles en la plataforma.

31 de enero

“Ese invierno, el viento sopla” (2013) “La luz en tus ojos” (2019) “Sé melodramático” (2019) “Equipo floral: Agencia matrimonial Joseon” (2019) “El momento de los dieciocho” (2019) “Bienvenidos a Waikiki 2″ (2019) “Legal High” (2019)

“Equipo floral: Agencia matrimonial Joseon” está protagonizada por Kim Min Jae, Gong Seung Yun, Seo Ji Hoon y Park Ji Hoon (Foto: jTBC y Netflix)

1 de febrero

“Yo seré tu flor”

¿DE QUÉ TRATA “ESE INVIERNO, EL VIENTO SOPLA”?

Número de episodios: 16

Protagonistas: Jo In Sung y Song Hye Kyo

“Ese invierno, el viento sopla” (“That Winter, The Wind Blows” o " Geu Gyeoul, Barami Bunda”) es un dorama de romance de 16 episodios que gira en torno a un hombre desamparado y una mujer ciega que no creen en el amor. Oh Soo fue a prisión debido a una estafa de su novia, mientras que Oh Young es la heredera de una gran empresa que perdió a su padre muy joven. Además, la protagonista es la misma de “La gloria”.

¿DE QUÉ TRATA “LA LUZ EN TUS OJOS”?

Número de episodios: 12

Protagonistas: Han Ji Min y Nam Joo Hyuk

“La luz en tus ojos” (“The Light in Your Eyes” o “Nuni Busige”) es un K-drama de 12 episodios que cuenta la historia de una mujer que se perdió de su época y perdió su “tiempo”. En contraste, hay un hombre que tiene todo el tiempo del mundo y una anciana que manipula el pasar.