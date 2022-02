Este 8 de febrero de 2022 llegó a su fin “Dos vidas”, la serie española protagonizada por Laura Ledesma y Amparo Piñeiro, después de más de un año de haber llegado por primera vez a TVE. La emisión del último capítulo se dio por los bajos niveles de audiencia, por lo que la cadena pública decidió no renovar la ficción.

Aunque no obtuvo la sintonía esperada, gran cantidad de personas continuaron viendo la historia de Julia y Carmen, nieta y abuela, cuyas vidas se unen de manera insospechada en dos épocas y lugares distintos.

Debido a la expectativa que generó su última emisión, te contamos todo lo que ocurrió en el episodio 255, donde vimos a Carmen matar por accidente a Víctor por evitar que este asesine a Patricia, responsable de la muerte de su madre Inés.

La historia trata de Julia (Laura Ledesma) y Carmen (Amparo Piñero), nieta y abuela, dos vidas unidas de manera insospechada en dos épocas y lugares distintos.

TODO LO QUE PASÓ AL FINAL DE “DOS VIDAS”

Finalmente, patricia es detenida por su crimen

Mientras Carmen huye, Patricia amenaza a todos los que presenciaron la escena exigiéndoles que digan que Víctor había sido asesinado a sangre fría. “Si se te ocurre contar otra cosa, tú y tu hijo correréis la misma suerte, ¿me oyes?”, le dice a Enoa.

No contenta con ello, le cuenta su versión a Ventura, el padre de Víctor, a quien le da el paradero de la “asesina” para deshacerse de ella. Pero no contaba con que su propio hijo haya visto todo y denuncia a su madre. “Van a investigarte por el asesinato de Inés”, le comentaba el propio Francisco, pero Patricia no lo acepta. La mujer finalmente es detenida por su crimen.

Kiros ayuda a carmen

Carmen tiene que huir y crearse una nueva identidad en otro lugar. Para esto, su padre la ayuda y le ordena que debe marcharse de África en un barco rumbo a Cádiz, donde deberá empezar una vida desde cero ante el temor de los contactos de Ventura en España. Pero ella le exige para irse a Kiros, el gran amor de su vida.

Aunque le promete que irá a buscarlo para que se vayan juntos, Francisco arma un plan siniestro diciéndole que si él va con su hija la condenará. “Por mucho que te duela, tendrá más oportunidades sin ti”. Tras dichas palabras, el muchacho le hace frente a Ventura para impedir que persiga a Carmen; en ese afán es agredido por varios matones. Mientras esto sucedía, la joven salía definitivamente de Guinea.

En el presente, se frustra la boda de julia

En el presente, lo que parecía ser una boda de ensueño entre Julia y Leo no se concreta. Todo se da cuando ambos están en el altar, en los votos nupciales, y el futuro esposo le dice que no quiere casarse por dos motivos: por no haber superado a su ex y porque no logró hacer que su novia se enamorara de él. Ella abandona el lugar entre lágrimas.

“Perdóname, siento haber llegado hasta aquí, pero me he dado cuenta de que no puedo hacerlo. Hay dos motivos: el primero tiene que ver conmigo y con las dudas que he tenido todos estos días. Hasta ahora no he querido o no he podido verlo, pero creo que no he superado la ruptura de mi ex y (…) sería injusto para ti y para mí. Y el segundo motivo tiene que ver con la promesa que te hice: Te prometí que iba a hacer que olvidaras todo lo que te hacía daño y te prometí que ibas a pasar página y que iba a conseguir que te enamoraras de mí, pero no lo he conseguido”, le decía Leo.

Carmen y Julia se encuentran

Luego de la frustrada boda, volvemos a ver Julia, muy afectada recogiendo los diarios de su abuela. Cuando se le cae uno, se encuentra con su abuela, aunque a través de una especie de alucinación. Al verla le dice que pese a haber intentado ser valiente y seguir su corazón, al parecer no ha conseguido nada, por lo que le pregunta: ¿cómo puede lograr superar los obstáculos?

Carmen le contesta que lo único que hizo fue vivir e intentar ser feliz, con la única diferencia de que ella luchó sin descanso por vivir junto al amor de su vida. “Y tú, que lo tienes tan cerca, te empeñas en darle la espalda. No lo hagas. No tengas miedo de sentir, de vivir vuestra historia”, refiriéndose a Tirso, tras ello se despide y en ese instante aparece el muchacho, ambos declaran sus sentimientos y se dan un beso. Ahí se ve a su abuela marcharse sollozando, conservando el mejor recuerdo de su vida: Kiros.

¿POR QUÉ HUBO MALESTAR POR LOS CRÉDITOS FINALES?

Aunque el desenlace de “Dos vidas”, serie de La 1, llegó el 8 de enero, ante la expectativa de la gente, cuando se emitieron los créditos finales se generó gran malestar entre los guionistas.

Resulta que el momento en que emitían los créditos, una vez que culminó todo, comenzaron a aparecer una sucesión de imágenes del rodaje desde el inicio, pero a los segundos fue cortada.

“Oye, muchas gracias RTVE por cortar los créditos del último capítulo en el que salían fotos del equipo como despedida y agradecimiento”, escribió en Twitter Pablo Bartolomé Jiménez, uno de los guionistas de la serie.