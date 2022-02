¿Cómo es el drama coreano “Estamos muertos”? También conocida como “All of Us Are Dead” es la nueva serie de Netflix que ha logrado posicionarse como la vista de la plataforma, como antes lo hizo “El juego del calamar”, y la más comentada de las redes sociales, superando a “Euphoria” de HBO Max”. La historia, sin embargo, tiene su base original en un cómic y muchos se han preguntado qué tan diferente son las dos versiones de la trama.

La producción coreana debutó el 28 de enero de 2022 a nivel internacional y le tomó pocos días en alcanzar los primeros lugares de las tendencias del público.

Escrito por Chun Sung-ilz, la serie surcoreana ha presentado una exitosa primera temporada con un total de 12 episodios que tienen una duración entre 53 a 72 minutos.

De esta manera, “Estamos muertos” trata de un grupo de estudiantes que ven cómo sus compañeros se convierten en zombis de manera repentina por un virus desconocido. Ellos deberán sobrevivir luchando contra sus amigos y sin la ayuda de los adultos, con todas las carencias posibles como la falta de agua, comida, medicinas y armas.

Una escena sangrienta de "Estamos muertos". (Foto: Netflix)

5 DETALLES QUE DIFERENCIAN AL COMIC Y LA SERIE DE “ESTAMOS MUERTOS”

5. El inicio de “Estamos muertos”

La serie “Estamos muertos” empieza en Netflix con la muerte de Jin-su, el estudiante e hijo de Byeong-chan, el profesor de ciencias. El joven cae de la azotea cuando es acosado por otros alumnos, pero cuando muere ya hay signos de que es un zombi. Mientras que, en el cómic, inicia con Onjo llega a su clase agotada por subir las escaleras.

Lim Jae-hyeok en el personaje de Yang Dae-su, defendiendo a sus compañeros en "Estamos muertos". (Foto: Netflix)

4. Nuevos personajes

En el cómic, además, no aparecen los padres de familia, policías, bomberos y otros adultos que se suman a la búsqueda de los estudiantes encerrados por el virus. En cambio, todos estos papeles sí se ven en la producción televisiva.

Una tensa escena de "Estamos muertos". (Foto: Netflix)

3. Los romances de la serie

De otro lado, la relación de Nam-ra y Su-Hyeok, que se ve en Netflix así como otras, no se da en la primera aparición de “Estamos muertos” en el cómic. En realidad, los personajes mencionados solo son buenos amigos. En el gigante de streaming se agregan más relaciones sentimentales entre los protagonistas.

Choi Nam-Ra en un momento clave de la serie "Estamos muertos". (Foto: Netflix).

2. El tiempo de infección

De igual manera, Netflix cambió el tiempo de infección de los estudiantes. El virus, en la serie, avanza con gran velocidad en los organismos de las víctimas. Sin embargo, en el cómic, el contagio es más lento, como en el caso de Hyeon-ju, quien hasta tiene la oportunidad de contar, en la enfermería, que fue mordida por hámsteres.

Uno de los momentos más impactantes de "Estamos muertos". (Foto: Netflix)

1. El origen del virus

Finalmente, en la serie de Netflix se ve que Byeong-chan fue el creador del virus con hormonas de ratones mutados. Su idea era que Jin-su, al infectarse, puede enfrentarse a los abusadores de su escuela. Mientras que en el cómic original se cuenta que el profesor de ciencias y su hijo se van a pescar y el joven contrae el virus. La policía investiga al adulto, quien decide terminar con su vida antes de ser un zombi.

Yoon Chan-young en el papel de Lee Cheong-san y Park Ji-hu como Nam On-jo en "Estamos muertos". (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTAMOS MUERTOS” 2

Yoon Chan-young como Lee Chung-san

Park Ji-hoo como Nam On-jo

Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra

Park Solomon como Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung como el detective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi como Lee Na-yeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Son Sang-yeon como Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Chae-eun como Hee Soo

Kim Bo-yun como Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun como Park Eui-won

Yoon Gyung-ho como Jung Yong-nam

Kim Jin-young como Ji Min

Lee Sang-hee como Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo como Nam So-ju

