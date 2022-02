Lee Cheong‑san se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fanáticos de “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés), por su nobleza, su compañerismo, su amor secreto por Nam On‑jo y por su sacrificio al final de la primera temporada de la serie coreana de Netflix.

Por eso, los seguidores del drama basado en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun se preguntan si existe la posibilidad de que el personaje interpretado por Yoon Chan-young regrese en una segunda temporada.

Aunque Netflix aún no ha confirmado una segunda temporada de “Estamos muertos”, por lo visto en el último capítulo, el camino está preparado para ahondar más sobre los infectados que no se convirtieron y una posible cura para el virus zombi.

Yoon Chan-young como Lee Chung-san en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

LEE CHEONG-SAN, ¿REALMENTE MURIÓ AL FINAL DE “ALL OF US ARE DEAD”?

Si bien Lee Cheong‑san logró superar varios obstáculos y escapar de los zombis en diversas ocasiones, no consiguió escapar de la escuela antes de la explosión ordena por el comandante de la ley marcial.

En el penúltimo capítulo de “Estamos muertos”, el mejor amigo de Nam On‑jo es mordido por Yoon Gwi‑nam, uno de los matones de la escuela quien tiene una versión mutada del virus, al igual que Nam-ra.

Gwi‑nam quería vengarse de Lee Cheong‑san, ya que este provocó que los zombis lo mordieran. Antes de que el virus se apodere de su cuerpo, el personaje de Yoon Chan-young se sacrificó por sus compañeros alejando a una horda para que puedan salir antes de la explosión.

Finalmente, Lee Cheong-san aparece tirado entre los zombis muertos. Sin embargo, considerando que los no muertos son difíciles de aniquilar y que deben quemar su cuerpo por completo para destruirlos, aún es posible que el personaje regrese en la segunda temporada de “Estamos muertos”.

Tal vez vuelva para enfrentar a Gwi‑nam una vez más o para estar cerca de Nam On‑jo y confesarle su amor. No se vio su transformación, así podría correr con la misma suerte de Nam-ra, incluso podría ser uno de los sobrevivientes con el virus mutado que ella mencionó.