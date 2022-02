Al final de la primera temporada de “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés), serie coreana de Netflix basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, los estudiantes consiguen llegar a la zona en cuarentena, pero están abrumados por sus trágicas pérdidas.

Cuatro meses después de la explosión, los residentes de Hyosan continúan en cuarentena, la audiencia por la explosión se pospuso, los especialistas aún no han logrado identificar el virus, y los estudiantes se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

Nam-ra, quien tiene una versión mutada del virus zombi, se reencuentra con el grupo, pero no se queda con ellos porque prefiere buscar a otros como ella, es decir, ni humanos ni zombis. Nam On‑jo y Lee Soo-hyuk son parte del grupo de sobrevivientes, pero ¿qué personajes de “Estamos muertos” no tuvieron la misma suerte?

¿QUIÉNES MURIERON EN LA TEMPORADA 1 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

1. Lee Jin-su (Lee Min-goo)

Lee Jin-su fue el paciente cero, ya que su padre, el profesor de ciencias Lee Byeong-chan (Kim Byeong-cheol), le inyectó un virus que creó a partir de ratones hiperagresivos para que su hijo finalmente enfrentara a los matones que lo maltrataban en la escuela. Sin embargo, lo único que consiguió es convertirlo en un zombi que atacó a su madre.

Luego de que Lee Jin-su fue arrojado desde el techo de un edificio se transformó en el hospital. Aunque Lee Byeong-chan intentó detenerlo golpeándolo con una pesada biblia no consiguió matarlo. La única manera de destruir al zombi era quemarlo, pero el maestro no tuvo el valor de hacerlo.

Lee Jin-su siendo golpeado por sus compañeros de escuela (Foto: Estamos muertos/ Netflix)

2. Yoon Gwi-nam (Yoo In-soo)

En “Estamos muertos”, Yoon Gwi-nam es uno de los matones de la escuela y aunque logra sobrevivir durante mucho tiempo al final fue alcanzado por una horda de zombi mientras perseguía a Lee Cheong-san en la biblioteca.

Sin embargo, al parecer debido a su sed de venganza, desarrolló una mutación del virus y aunque tiene la misma hambre voraz aún es consciente de sus acciones. Además, decidió ir tras Lee Cheong-san.

Yoon Gwi-nam intentando robar el automóvil del director de su escuela (Foto: Estamos muertos/ Netflix)

3. Han Gyeong-su (Ham Sung-min)

Han Gyeong-su murió en el tercer episodio de “Estamos muertos” luego de infectarse con el virus zombi. No obstante, el mejor amigo de Cheong-san no se transformó por una mordida sino por culpa de Lee Na-yeon (Lee You-mi), quien utilizó un pañuelo con sangre infectada para curar las heridas de Gyeong-su porque lo odiaba solo por ser pobre.

Han Gyeong-su poco antes de transformarse en un zombi en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

4. Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun)

Choi Nam-ra, la presidenta de la clase, fue atacada en el sexto capítulo de la serie coreana de Netflix, pero al igual que Yoon Gwi-nam no perdió el control e incluso ayudó a sus compañeros a escapar de los zombis.

Poco antes de llegar a la zona de cuarentena, Nam-ra estuvo a punto de lastimar a Nam On‑jo, así que prefirió alekarse para no poner en riesgo a sus compañeros. Al final de la primera temporada, regresó y prometió buscar a más personas como ella.

Choi Nam-Ra luchando para no atacar a sus compañeros en "Estamos muertos" (Foto: Netflix).

5. Lee Cheong-san (Yoon Chan-young)

En el penúltimo capítulo de “Estamos muertos”, el mejor amigo de Nam On‑jo fue mordido por Yoon Gwi‑nam, pero antes de que el virus se apoderara de su cuerpo, el personaje de Yoon Chan-young se sacrificó por sus compañeros alejando a una horda para que lograran salir antes de la explosión.

Finalmente, Lee Cheong-san apareció tirado entre los zombis muertos. No obstante, ¿realmente está muerto o volverá en una segunda temporada?