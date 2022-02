La segunda temporada de “Oscuro deseo” llegó a Netflix el pasado 2 de febrero con más drama, pasión, intriga, escenas eróticas, pero sobre todo con una trama más policial que la entrega anterior, haciéndola cada vez más interesante y dejando con ganas de ver más a quienes siguen esta serie.

Para las grabaciones de los nuevos episodios, que son 15 en total, los protagonistas Alejandro Speitzer y Maite Perroni, quienes dan vida a Darío Guerra y Alma Solares, tuvieron que recibir apoyo psicológico para comprender más a sus personajes, debido al giro que van teniendo y cómo hacen para resolver cada situación que se les presenta dentro de la historia.

Y es que el hecho de entender el comportamiento de ambos en la trama era muy importante para los actores mexicanos, que buscaban encarnarlos con todos sus trastornos psicológicos; y vaya que lo lograron con la ayuda profesional.

Alma y Darío seguirán viviendo en "Oscuro deseo 2" su relación tóxica, pero no solo en el tema sexual. (Foto: Netflix)

LOS PROTAGONISTAS DE “OSCURO DESEO 2″ FUERON A SUS PSICÓLOGOS

Speitzer contó que el hecho de interpretar a un personaje tan complejo como Darío no fue fácil, sobre todo porque no tiene nada que ver con él. “Está tan alejado de mí y me cuesta entender este tipo de personalidades, por eso me acerqué mucho a mi psicólogo de cabecera”, señaló en una entrevista a Cosmopolitan.

El histrión señaló que las últimas sesiones tuvieron que ver con su personaje en “Oscuro deseo” para comprender su personalidad. “Llegamos a la conclusión de que era un sociópata. Entonces, quise trabajar en plasmar detalles de esta patología en mi actuación. Son muy sutiles, pero están ahí”.

En la segunda temporada de "Oscuro deseo", Darío es un sociópata. (Foto: Netflix)

En tanto, Perroni también recurrió a su psicólogo de confianza y expertos en violencia con el propósito de entender el nuevo ángulo de su personaje en la temporada dos de la serie. “Era muy duro entender que Alma estuviera dejando todo de lado, se perdiera y llegara hasta ese nivel, pero en la realidad hay muchas personas que en distintos momentos y circunstancias han pasado por momentos así”, manifestó a Los Angeles Times.

“Debía entender que aún, siendo una mujer inteligente, autosuficiente, catedrática y abogada que defendía a las mujeres, su valor, su individualidad y sus derechos, de pronto, se vuelve justamente víctima de sus propias palabras y creencias”, precisó.

En la entrega dos de "Oscuro deseo", Alma se obsesiona con Darío, pese a saber que le hace daño. (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASA EN LA TEMPORADA 2 DE “OSCURO DESEO”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la segunda temporada de “Oscuro deseo”, el pasado siempre nos alcanza, especialmente a quienes quieren huir de él… y Darío y Alma lo saben bien. A pesar de saber que su relación es imposible, los constantes recuerdos de sus encuentros y la intensidad de su pasión solo confirman que el deseo que sienten el uno por el otro sigue más vivo que nunca.

Y sin importar los numerosos obstáculos que ya se interponían en su relación, un nuevo caso hará que las cosas se salgan aún más de control tanto para ellos como para todos los que los rodean. Alma y Darío volverán a descender a las profundidades de sus lados más oscuros, para tocarse el corazón”.

Por lo visto en el tráiler que compartió Netflix, Alma Solares (Maite Perroni) y Darío Guerra (Alejandro Speitzer) se reencuentran después de un tiempo y ella le reclama por fingir su muerte, pero también se deja llevar por la pasión.