¡Están de regreso! Doce reinas o queens, como prefieras llamarlas, volvieron para participar en “Drag Race All Star 8″, que se estrena el viernes 12 de mayo de 2023 por Paramount Plus. Si aún no sabes quiénes forman parte de esta temporada, en los siguientes párrafos te brindamos todos los detalles.

Cabe señalar que la competencia de telerrealidad drag queen buscar coronar a la “Next Drag Superstar de Estados Unidos”; para ganar cada una deberá mostrar carisma, singularidad, nervio y talento. “¿Estás listo para jugar a los juegos de la fama? Estas estrellas están de vuelta por la corona cuando #AllStars8″, escribieron desde la cuenta de Instagram del programa.

ALEXIS MICHELLE

Alexis Michelle forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Alexis Michelle participó en la quinta temporada de “RuPaul’s Drag Race”, llegando al quinto lugar. Procede de Nueva York y esta vez retorna para ganar con su canto y baile, y hacerse un lugar en el Salón de la Fama de Drag Race.

DARIENNE LAKE

Darienne Lake forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Darienne Lake estuvo en la sexta edición de “RuPaul’s Drag Race” y terminó en la cuarta ubicación. Esta reina llega transformada a la competencia y asegura que mostrará ser la más feroz de todas.

HEIDI N CLOSET

Heidi N Closet forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Heidi N Closet compitió en la entrega 12 y ocupó el quinto puesto. Esta participante regresó para coronarse como una All Star, pues asegura que nadie podrá contra ella.

JAYMES MANSFIELD

Jaymes Mansfield forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Jaymes Mansfield ocupó el puesto 14 en la temporada 9. Ella se ha convertido en toda una influencer por los tutoriales de maquillaje que brinda; no solo ello, pues actuó en la comedia navideña de 2021 “The bitch who stole Christmas”.

JESSICA WILD

Jessica Wild forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Jessica Wild compitió en la segunda temporada y terminó en el sexto lugar. Es de Puerto Rico y demostrará que es buena para el canto, baile y más.

JIMBO

Jimbo forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Jimbo llega desde “Canadá's Drag Race Season 1″, en el que quedó cuarto lugar, y “UK vs. The World Season”, quedando en el cuarto y séptimo lugar, respectivamente. Sin duda una participante que tiene mucho talento.

KAHANNA MONTRESE

Kahanna Montrese forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Kahanna Montrese estuvo en la temporada 11 de “RuPaul’s Drag Race”, donde terminó en el puesto 14. Ella es considerada como la “Corista hip-hop de Las Vegas”.

KANDY MUSE

Kandy Muse forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Kandy Muse compitió en la temporada 13 y terminó en el segundo lugar. Esta reina del Bronx se caractriza por ser muy directa. En 2017, participó en la canción “Body Positivity” de Eureka O’Hara y apareció en el video musical de “Big Dick Daddy.

LALA RI

Lala Ri forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Lala Ri llegó en la temporada 13 de “RuPaul’s Drag Race”, pero quedó en la décima ubicación. En 2021, realizó la canción “Bad Bitch Tip” y apareció en el tema “Eat the Runway” de KLP.

MONICA BEVERLY HILLZ

Monica Beverly Hillz forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Monica Beverly Hillz formó parte de la quinta entrega y llegó al décimo segundo lugar. Se llama Monica en honor a una actriz de Bollywood y Beverly Hills porque es la ciudad del condado de Los Ángeles donde quería vivir.

MRS. KASHA DAVIS

Mrs. Kasha Davis forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Mrs. Kasha Davis integró la séptima entrega, donde quedó en la décimo primera ubicación. Fue anfitriona de “Drag Story Hour”.

NAYSHA LOPEZ

Naysha Lopez forma parte de "Drag Race All Stars 8" (Foto: Paramount Plus)

Naysha Lopez formó parte de la octava temporada, donde terminó en el noveno lugar. Ella vive en Chicago y retorna dispuesta a darlo todo para coronarse como la campeona.