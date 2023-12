Dua Lipa volvió a remecer las redes sociales, pero esta vez no fue por un tema en particular. Resulta que la intérprete de “Scared to be lonely” publicó nada más y nada menos que su número de teléfono celular en sus plataformas oficiales. ¿Será esto una nueva manera de publicitar su tercer disco que viene en camino?

Fiel a su estilo de generar controversia, la cantante de 28 años decidió publicar por medio de su cuenta de X su número telefónico. Si bien al principio parecía ser una broma de su equipo de trabajo, lo cierto es que detrás de esta “filtración voluntaria” se esconde algo mucho más grande de lo que creemos.

Dua Lipa oficializó su número de teléfono por redes sociales (Foto: Dua Lipa/Instagram)

¿Será acaso una manera de llegar más rápido a sus fanáticos o realmente puedes dialogar con Dua Lipa? Pues, de momento todo hace indicar que tal número existe, aunque cumple otra función en específico.

DUA LIPA: ESTE ES EL NÚMERO DE TELÉFONO DE LA CANTANTE BRITÁNICA

La publicación del número de Dua Lipa se realizó este último miércoles 6 de diciembre y fue realizado por la propia cuenta de la cantante.

En dicho se post se puede ver la interfaz del contacto de Dua Lipa y el presunto número de la cantante que es 917 810 3415, además de una imagen de la misma que parece haber sido tomada del último videoclip de la británica.

Dua Lipa publicó su número de teléfono (Foto: Dua Lipa / Twitter)

Con el texto acompañado de “Text me…” (escríbeme, en inglés) y un emoji de beso, la incertidumbre comenzó a crecer de manera sostenida entre los fanáticos de la artista, pues desconocían si era un número de verdad o simplemente un adelanto del Día de los Inocentes.

LA VERDAD ACERCA DEL NÚMERO DE DÚA LIPA: ESTO OCURRE SI ESCRIBES AL TELÉFONO DE LA CANTANTE

Al ver que el post de Lipa logró hacerse viral en pocas horas, cientos de fanáticos comenzaron a contar su experiencia escribiendo al número del post. Fue allí que más de uno descubrió la verdad.

Resulta que al momento de escribir al teléfono de Dua Lipa por WhatsApp, el número te dirige a la “Comunidad de Dua”, seguido de una petición que requiere datos personales como nombre, país de origen, correo electrónico, etcétera.

Posteriormente, podrás notas que la cuenta de WhatsApp de la cantante se encuentra registrada como empresa, por lo que se trataría en realidad de un canal de información en donde la artista mantendrá contacto con sus fanáticos.

Seguidores de Dua Lipa no tardaron en publicar su interacción con el número de la artista (Foto: So Horm / Instagram)

De igual manera, se ve un enlace al portal web de la oriunda de Inglaterra. “Hola, bienvenidos a la comunidad de mensajes de Dua Lipa. Estoy muy emocionada por lo que está por venir”, reza el mensaje de bienvenida del chat de la intérprete.

Sea como fuere, y aunque haya parecido una opción de hablar directamente con la cantante, no cabe duda de que fue una manera muy inteligente de llegar al público de Dua Lipa.

