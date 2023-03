Como parte de los primeros lanzamientos del 2023, el pasado lunes 13 de marzo, TelevisaUnivision estrenó “Piensa en ti”, la nueva telenovela de “Las Estrellas” dirigida por Carlos Baldasano y protagonizada por Dulce María y David Zepeda.

La telenovela de TelevisaUnivision muestra el regreso de la exintegrante de “Rebelde” tras más de nueve años de ausencia, siendo su última aparición en “Corazón que miente” de 2017. El retorno de la celeb de México, además, coincide con el anuncio de una nueva gira de presentaciones titulada “Soy Rebelde Tour”.

Del mismo modo, “Pienso en ti” es una de la siete producciones que la cadena latina estrenará en 2023 para Estados Unidos, esto junto a “El amor invencible”, una nueva entrega de la franquicia de “Vencer”, entre otros.

Dulce María regresa a la telenovelas en "Pienso en ti". (Foto: Captura/YouTube-Las Estrellas)

¿CÓMO LLEGÓ DULCE MARÍA A “PIENSO EN TI”?

La actriz mexicana conversó recientemente con People en Español y reveló varios detalles de sus proyectos en este año, no solo con su participación en el melodrama, sino también con la nueva gira de RBD en 2023.

“Este momento que estoy viviendo profesionalmente es una sorpresa realmente porque no era algo que me esperaba. Llevo toda mi vida trabajando, desde los cinco años, muy chiquita y siempre pensaba que cuando tuviera a mi bebé me iba a retirar un buen rato. Pero no ha sido así”, reconoció.

De acuerdo con la cantante pop, el que la telenovela incluya canto y baile fue clave para que esta aceptara el nuevo desafío.

“Mi mánager, Ale Palomera, me cuenta de esta oportunidad de hacer Pienso... y me dijeron que era una historia original donde podía combinar mis dos pasiones, que eran actuar y cantar”, explicó.

Para la actriz, la gran responsabilidad de ser madre pudo haberla obligado a cancelar su participación en la producción.

“Me llamaron que querían que fuera a Televisa-Univison y yo pensaba que no era el momento porque cuando eres mamá todo te cambia y es difícil volver a reconocerte y a ver qué va a pasar contigo como mujer porque te convertiste en mamá y otro ser humano depende de ti. Entonces dije: “¿Quién me va a cuidar a la bebé?, ¿cómo le voy a hacer?’”, reveló.

Dulce María y David Zepeda son los protagonistas de la nueva telenovela "Pienso en ti" (Foto: TelevisaUnivision)

LA EXPERIENCIA DE GRABAR CON DAVID ZEPEDA

Sobre su experiencia con David Zepeda, su coprotagonista, la cantante mexicana señaló que si bien se conocían de otras producciones, es la primera vez que ambos coinciden en los roles estelares de una producción.

“Justo en esa prueba (el casting), él se sentía fatal, el pobre, estaba trabajando muchísimo, estaba trabajando en otra novela. Ya nos habíamos topado en otras cosas pero nunca habíamos trabajado juntos así al 100”, comentó.

Pese a esto, el actor siempre se mostró colaborativo y mostraron buena química, lo que terminó por darles los papeles protagónicos debido a su trabajo en pareja.

“La verdad es que desde ese día que grabamos fue supergeneroso, caballeroso, un buen compañero, nos reímos mucho, es superlindo con toda la gente“, añadió.

Dulce María no se detuvo en sus elogios, destacando varios aspectos su compañero de grabaciones.

“Es un buen actor y tan bueno y generoso en el trabajo, en la actuación. Eso es algo que se agradece muchísimo, es muy comprensivo. La verdad es que desde que me dijeron todos estos factores, era imposible decir que no porque es algo de mi carrera, de mi vida y, pues, parte de mis sueños, aunque también estaba viviendo full mi maternidad”, explicó.