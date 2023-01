Hace unos meses, TelevisaUnivision anunció que se encontraban desarrollando una nueva telenovela llamada “El amor invencible”, la cual estaría a cargo de Juan Osorio, el productor que responsable de la polémica serie “El último rey”, y se basa en la telenovela portuguesa “Mar salado: la esperanza nunca muere”, la cual se estrenó a nivel mundial hace 8 años.

Para la nueva telenovela de TelevisaUnivision fueron convocados Angelique Boyer y Danilo Carrera en los papeles protagónicos, y a los que se suma Daniel Elbittar, quien completa el triángulo amoroso en la producción.

En las últimas semanas, además, la cadena ha confirmado varios detalles de la producción, como la lista de actores y la fecha de estreno oficial del melodrama, que será la primera en lanzarse en este 2023.

Angelique Boyer como Leona Bravo en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

EL NUEVO AVANCE DE “EL AMOR INVENCIBLE”

Si bien fuero los propios actores del elenco los que liberaron las primeras imágenes desde el set, la cadena había optado por mantener sus reservas sobre los detalles de la historia y las grabaciones, limitándose a compartir otros adelantos.

Sin embargo, a través de su cuenta en redes sociales, fue el propio productor Juan Osorio quien compartió el primer avance de lo que será la nueva producción de TelevisaUnivisión, la cual fue compartida por otros canales oficiales de la cadena en otras plataformas.

“Una historia llena de magia realizada desde el corazón”, fue el mensaje que comparten los avances de la próxima historia de “Las estrellas”.

En este primer avance se puede ver a Angelique Boyer en la piel de Leona, su nuevo personaje y quien cuenta la historia.

“Era muy joven para saber que este amor sería inesperado y tampoco vi venir el peligro que rodeaba ese amor. Me arrebataron todo, mi familia, mi vida, la inocencia y juro que van a sufrir por lo que me hicieron porque ya no soy la misma mujer que dejaron atrás. Hoy soy Leona y no pararé hasta hacer justicia”, se le oye en el avance.

EL PÓSTER OFICIAL DE “EL AMOR INVENCIBLE”

Del mismo modo, la historia, que sufrió la pérdida de Marjorie de Sousa, también reveló su póster promocional oficial, el cual posee, además, la fecha de estreno y a los protagonistas Danilo Carrera, Daniel Elbittar y Angelique Boyer en el centro.

De hecho, el diseño le hace justicia a la protagonista, pues es uno más complejo y rompe con el molde de algunas producciones, mostrando a Leona como una mujer independiente y fuerte, que no depende de nadie para salir adelante.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas. No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima y eso me hace admirarla muchísimo y tener muchas ganas de que la conozcan”, indicó Angelique Boyer durante la presentación de la telenovela.