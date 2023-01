El próximo 20 de febrero llega a Las Estrellas la telenovela “El amor invencible”, basada en la exitosa producción portuguesa “Mar salado: la esperanza nunca muere”. Esta nueva versión estará protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, quienes estarán acompañados de un gran elenco al mando de Juan Osorio.

Debido a que las grabaciones comenzaron hace varios meses y la expectativa va creciendo mientras se acerca la fecha de lanzamiento, te damos a conocer quiénes son los actores y a qué personajes interpretarán en el melodrama de TelevisaUnivision.

QUIÉN ES QUIÉN EN “EL AMOR INVENCIBLE”

Un total de 24 actores conforman el elenco principal de “El amor invencible”. Los actores hablaron con Las Estrellas y dieron a conocer brevemente el rol de sus personajes en la telenovela.

ANGELIQUE BOYER – LEONA BRAVO

Angelique Boyer como Leona Bravo en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Angelique Boyer dará a vida a Leona Bravo en “El amor invencible”, a quien la actriz describió como alguien que resurge de las cenizas como el ave fénix y debe seguir el camino que se le presenta.

“Me fascina este personaje porque no es víctima de ninguna circunstancia (…). Vive de esperanza y eso es algo muy lindo, de lo cual he aprendido mucho de ella porque la esperanza es un gran motor”, señaló la francesa nacionalizada mexicana.

DANILO CARRERA – DAVID ALEJO

Danilo Carrera como David Alejo en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Danilo Carrera interpretará a David Alejo, personaje al que describió como alguien muy rico para interpretar por todas las vivencias que se le presentará a lo largo de la trama.

“Es un personaje que maneja dos acentos diferentes: un acento del norte y un acento de la ciudad. Es un personaje que tiene muchísimo dolor, pero al mismo tiempo trata de ser una persona muy feliz y es bromista. Es un personaje que ama y al mismo tiempo tiene rencor dentro de él”, reveló el actor ecuatoriano.

DANIEL ELBITTAR – GAEL TORRENEGRO

Daniel Elbittar como Gael Torrenegro en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Daniel Elbittar tiene el papel de Gael Torrenegro, un personaje que asegura tiene muchos matices y gran lado humano, aunque también un lado oscuro. Está sometido por su padre, pero tiene el deseo de encontrar el amor.

“Gael tiene un peso muy fuerte sobre sus hombros, una carga de algo que le sucedió en el pasado y marca su vida. Si bien, su padre lo domina, él tiene un gran corazón y también muestra su personalidad fuerte”, indicó el actor venezolano.

MARLENE FAVELA – COLUMBA VILLARREAL

La actriz interpreta a Columba Villarreal en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Marlene Favela / Instagram)

Marlene Favela da vida a la malvada Columba Villarreal, una mujer muy fuerte que ha tenido una infancia muy difícil, de buena posición económica, que le gusta tener el poder, pero cuando las cosas no le resultan como ella quiere, pierde el control. Ella es la esposa de Gael.

“[Mi personaje] enamora. Es como si fuera una serpiente: es venenosa, pero es sutil, es suave, no te das cuenta cuando la tienes cerca cómo va manipulando y cómo va logrando todo lo que quiere”, precisó la mexicana.

VÍCTOR GONZÁLES – CALIXTO

Víctor Gonzáles como Calixto en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Víctor Gonzáles interpreta a Calixto, un hombre al que calificó como “desgraciado”, pues es un mal esposo que le encanta humillar a su pareja, mujeriego, que piensa que nadie lo merece.

“Es un tipo salamero, oportunista, envidioso y de todo lo malo”, dijo el actor mexicano a Las Estrellas.

LETICIA CALDERÓN – JOSEFA

La actriz dará vida a Josefa en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

Leticia Calderón encarna a Josefa, un personaje que carga con varios pesos emocionales, además de caracterizarse por ser una mujer muy fuerte y dura que le exige a su esposo Ramsés varias cosas. Su matrimonio no es feliz.

“Josefa es un matriarcado. Es la que lleva la batuta de un hogar, de sus hijos, de sus nueras, de sus nietos”, manifestó la mexicana.

GUILLERMO GARCÍA CANTÚ – RAMSÉS TORRENEGRO

Guillermo García Cantú como Ramsés Torrenegro en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Guillermo García Cantú interpreta a Ramsés Torrenegro, el esposo de Josefa, con quien tiene un matrimonio infeliz y desdichado.

Él es el patriarca de la familia Torrenegro. Es el villano de la telenovela, pues destruyó en el pasado a Leona.

GABY PLATAS – CAMILA

Gaby Platas como Camila en la telenovela "El amor invencible" (Foto: Las Estrellas)

Gaby Platas da vida a Camila, una mujer que sufrió un accidente y está en silla de ruedas. Ella vive muy triste y resignada a la vida que tiene, pero con el paso de los capítulos empieza a cambiar de forma de pensar.

“Hacer un personaje que de entrada ya físicamente no se parezca a ti está muy chido porque yo no usaría el pelo así, la ropa cero nada que ver. [Usar silla de ruedas] implica una fisicalidad muy diferente a la mía”, precisó la actriz mexicana.