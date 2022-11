La actriz Marlene Favela, desde que se inició en el mundo de las telenovelas a inicios de siglo, ha sabido posicionarse como una de las principales figuras de su rubro en México, llegando a participar de varias producciones de su país y de Estados Unidos con protagónicos de por medio, como el de “Gata salvaje”, batiendo récords de audiencia en diferentes partes de América Latina.

Así mismo, se le recuerda por sus papeles en “Rubí”, “La desalmada”, “El señor de los cielos”, entre otros programas que fueron una sensación por sus respectivas épocas, lo cual nos habla de una exitosa carrera profesional y que no se detiene hoy en día que tiene 45 años de edad. Sin embargo, hay un aspecto de su vida que ella misma ha reconocido que ha descuidado: el sentimental.

Y es que, al ser una figura pública en su país, cada ámbito de su vida personal suele ser de gran interés, principalmente por los medios de comunicación y la opinión pública. En ese sentido, todos somos testigos de que la actriz ya lleva unos tres años sin novio, siendo este un tiempo considerable para cualquiera.

La actriz ha tenido una carrera exitosa en telenovelas mexicanas y en Estados Unidos (Foto: Marlene Favela / Instagram)

LA ÚLTIMA RELACIÓN DE MARLENE FAVELA

Tras haber superado unos problemas de salud, la actriz mexicana encontró el amor y se casó en el año 2017 con el empresario George Seely, con quien tuvo una hija.

Para mala suerte de ambos, el amor no duró mucho y en junio de 2020 ella confirmó su separación, aunque se presume que el rompimiento habría ocurrido mucho antes de dar a conocer la noticia.

Desde ese momento, a Marlene Favela no se le ha visto en otra relación amorosa ni tampoco ha sido vinculada a alguien de manera tan fuerte como para considerarse como su nuevo novio o pretendiente.

¿POR QUÉ MARLENE FAVELA NO HA TENIDO NOVIO DESDE ENTONCES?

En la presentación a medios de comunicación de la telenovela “Amor invencible”, de la que Favela forma parte del elenco, varios medios de comunicación se acercaron a ella para obtener unas cuantas declaraciones sobre su papel en la producción y también de su vida personal, que genera mucha curiosidad entre sus fans.

Es ahí que se le cuestionó acerca del aspecto sentimental, teniendo en cuenta de que ya lleva varios años soltera desde que anunció el final de su matrimonio. Ella, reconoció haber descuidado ese ámbito personal, pero también explicó a qué se debe y por qué no se arrepiente de haber tomado esa decisión.

“Creo que estos tres años que he estado sola se los he dedicado a mi hija al 100 y he sido muy feliz, o sea, no me arrepiento. En el momento que llegue, pues bienvenido. Si llega, qué bueno”, fueron sus palabras al respecto.