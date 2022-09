No es un secreto que Vicente Fernández es uno de los más grandes exponentes de la música y el cine mexicano en la historia, además de ser una figura tan popular, que ha inspirado diversas obras basadas en su vida y amores.

En ese sentido, algunos de estas creaciones fueron autorizadas por la propia familia, siendo la más reciente “El Rey, Vicente Fernández”, lanzada por Netflix y la cadena Caracol el pasado 3 de agosto y que es protagonizada por Jaime Camil.

Sin embargo, también existen otras que no contaron con la aprobación de Cuquita Abarca, viuda del “Chente”, siendo la más destacada “El Último Rey”, protagonizada por Pablo Montero, quien fue amenazada con una demanda por parte de los deudos del cantante.

Pablo Montero como Vicente Fernández en una escena de "El último rey".

Precisamente, el productor de la bioserie no autorizada, Juan Osorio, criticó la historia que se cuenta en la entrega de Netflix, indicando de que esta es imprecisa y se omitieron muchos detalles.

En conversación con Gustavo Adolfo Infante, el productor criticó que la serie de Netflix sea producida por una cadena colombiana, teniendo en cuenta de que el cantante no interpreta temas de este país.

“Soy político, soy respetuoso, pero también soy realista y estoy muy contento de que nuestros compatriotas colombianos no pueden narrar una historia mexicana, o sea, la verdad deja mucho qué desear, y lo digo con todo el respeto”, inició.

De acuerdo con el exesposo de Niurka Marcos, fueron tres puntos en los que la producción falla y no se encuentra a la altura del personaje, ni es el “gran homenaje para un gran personaje, un gran Vicente Fernández”.

“Yo te tengo que decir, con todo respeto, tres puntos claves: ni está cuidado el vestuario, la fotografía no es bonita, no supieron dirigir y pues no les creo que sea una serie mexicana”, criticó.

Por otro lado, el productor aseguró de que “El Último Rey”, la bioserie que él tuvo a su cargo, fue tan exitosa que llegó a España, país donde su hijo Emilio Osorio completará algunas presentaciones.

Si bien son muchas las críticas que recibe la serie de Netflix protagonizada por Camil, respecto a las evidentes omisiones, principalmente sobre la agitada vida amorosa del “Chente”, lo cierto es que esta se mantiene como una de las más vistas en la plataforma de streaming.