El país azteca está de luto por la muerte de una gran representante de la música ranchera, la cantante Enriqueta Jiménez Chabolla. También conocida como ‘La prieta linda’, la tía de Pepe Aguilar falleció el pasado 21 de septiembre a los 88 años, dejando un enorme vacío en sus seguidores. A continuación, conoce más detalles de su vida.

Queta Jiménez nació el 4 de julio de 1934 y fue hermana menor de la también cantante y actriz Flor Silvestre, con quien en su adolescencia formó el dúo musical llamado “Las Flores”. Las jóvenes conquistaron rápidamente el mundo artístico, hicieron giras musicales y hasta incursionaron en el teatro, hasta que se mudaron a la Ciudad de México y decidieron iniciar nuevos proyectos por separado.

Debido a su gran talento vocal, Jiménez llegó a grabar hasta 34 discos, entre los que destacan ‘Mexicanísimo’ y ‘Adiós amor, Adiós mi amor te vas’; así mismo, llegó a cantar en 60 países que incluyeron escenarios como el Metropolitan Opera House de Nueva York y el Hollywood Bowl de Los Ángeles. En 1981, su vasta experiencia la hizo ser conductora de su propio especial en la cadena ABC, llamado ‘The international show of La Prieta Linda’.

EL ORIGEN DE “LA PRIETA LINDA”

Queta hizo su debut a los 14 años en la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México, donde conoció a Silvestre Vargas, director del Mariachi Vargas. Fue precisamente Silvestre quien le dio la primera oportunidad de cantar con un grupo, según señala su biografía presentada ante el Congreso de Estados Unidos en mayo de 1996. Al poco tiempo conocería a Lola Beltrán, la mujer que le ayudó a grabar su primer disco.

“En una ocasión pedí permiso para cantar con mariachis de Garibaldi. Una persona, al escucharme, me pagó dos pesos y en ese momento comenzó mi carrera artística porque me di cuenta (de) que de eso viviría”, declaró la cantante a El Universal en septiembre de 2001.

El nombre que la ha hecho conocida internacionalmente, “La prieta linda”, nació después de que el comediante Antonio Espino Clavillazo le dijera que no era prieta ni linda. Además de su carrera en la música, la intérprete de “No volverás a verme” participó en más de 30 películas como ‘Es mi vida’, Valentín de la sierra’ y ‘Los alegres Aguilares’.

¿CÓMO MURIÓ QUETA JIMÉNEZ?

La tía de Pepe Aguilar falleció el martes 21 de septiembre debido a causas naturales, según informó el reporte de Televisa Espectáculos. “Estamos tristes, dolidas, pero la verdad luego de que mi papá se fue, la pasábamos juntas, la disfrutamos muchísimo. Simplemente le deseo un buen viaje. Ella le hecho ganas a la vida, nos dedicamos a viajar y a pasearla, la disfrutamos mucho”, señaló su hija al respecto.

‘La prieta linda’ abandonó los escenarios en el 2007, debido a problemas para moverse y articular palabras tras ser atropellada. Por otro lado, el fallecimiento de su esposo Raúl Vieira la dejó sumida en una profunda depresión y con pocas ganas de continuar su carrera; así mismo, el pasado noviembre su hermana Flor Silvestre murió a los 90 años.

SU AMISTAD CON JUAN GABRIEL

Uno de los eventos más resaltantes que protagonizó la cantante fue cuando intercedió para sacar a Juan Gabriel de la cárcel y lo apoyó al inicio de su carrera. Queta se hizo cercana al intérprete de “Amor Eterno” y no sólo lo apoyó económicamente durante su debut, sino también fue la primera en cantar una canción compuesta por ‘El Divo de Juárez’.

“Cuando lo miré, pues era un muchachillo flaco. Me lo presentaron y en cuanto me miró, me dijo: ‘Yo tenía ganas de verte’. Empezó a llorar y yo también”, recordó la mexicana en una entrevista con Ventaneando.