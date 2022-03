Recordada por interpretar de Reyyan en la exitosa telenovela “Hercai: amor y venganza” y por su buen papel en la serie épica “Destan”, Ebru Şahin se ha convertido en toda una estrella no solamente en Turquía, sino también en varios países donde tiene miles de fanáticos. Precisamente, sus fans han quedado sorprendidos con el look natural y llamativo que ha mostrado la actriz turca.

A sus 28 años y con un gran futuro en el mundo de la actuación, Ebru Şahin ha sabido aprovechar su talento y ser parte de importantes producciones que han dado mucho que hablar. Asimismo, su popularidad y fama incrementaron cuando trabajó al lado de Akın Akınözü en la telenovela “Hercai”, producción que pudo verse en Turquía, España, Estados Unidos, Argentina, Perú y otros países.

La historia de Reyyan y Miran en "Hercai" ha logrado conquistar a miles de personas. (Foto: MIA yapım)

Luego interpretaría a Akkiz en la serie de época “Destan”. En esta producción, Ebru Şahin es una niña huérfana de una tribu de las montañas, que buscando venganza por la muerte de sus padres intenta matar a Korkut Khan.

Se debe indicar que Ebru Şahin también ha destacado como modelo y por haber ganado importantes premios gracias a la actuación como el premio Altin Marka Ödülleri y Altın Palmiye Ödülleri; ambos por mejor actriz, en el 2020, entre otros.

Los fanáticos de Ebru Şahin se acostumbraron a verla con una vestimenta y peinados sencillos en la telenovela “Hercai”, mientras que en “Destan” se le vio con atuendos característicos de su país referentes a una princesa histórica. Pero lo llamativo es que pocos habían visto el look que usa la actriz en la vida real.

En Destan Ebru Şahin encarnará a un personaje totalmente distinto al que ya vimos en “Hercai” (Foto: Bozdag Film)

EL COLORIDO E INFORMAL LOOK DE LA ACTRIZ EBRU ŞAHIN

Ebru Şahin es una de las artistas más famosas en Turquía y cualquier información referente a ella es muy importante tanto para los medios de comunicación de ese país como para los fans de la actriz.

La recordada Reyyan fue vista por las calles de Turquía luciendo un llamativo look al estilo natural, sencillo y a la vez deportivo que sorprendió a más de uno, pues, pocas veces se le había visto así.

La Ebru Şahin fue entrevistada por un medio turco en la calle (Foto: captura de pantalla)

A ella se le vio luciendo una chaqueta de colores variados donde combina el morado, azul, lila y celeste. Además, lucía un pantalón jeans y una gorra color lila, pero tampoco se puede dejar de mencionar la blusa con estampados de colores, la cartera negra y las botas color café.

Otro detalles que impactó fue su elegante figura la cual combina con su larga cabellera color castaño y llevaba un peinado al natural que jugaba con el viento.

Ebru Şahin acompañada por una asistente (Foto: captura de pantalla)

Según reveló el portal televizyongazatesi, la actriz ha confesado que compra las cosas que la hacen sentir bien sin importarle el lugar donde las adquiere.

“Elijo las cosas que me convienen. Elijo lo que me hace sentir bien. No tengo obsesión por la marca. Me pongo lo que me queda bien”, señaló.

¿QUIÉN ES EBRU ŞAHIN?

Ebru Şahin es una actriz y modelo turca, ganadora de múltiples premios como el Golden Butterfly, uno de los reconocimientos más importantes del entretenimiento otomano. Ella es conocida principalmente por su trabajo en “Hercai”.

Ebru Şahin nació en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994. Tauro y de 1,64 metros, la intérprete se considera una persona reservada.

Aunque tiene muy poca trayectoria, es suficiente para que su talento sea reconocido. En 2020 Ebru ganó un premio Altın Marka Ödülleri y un Altın Palmiye Ödülleri; ambos por Mejor Actriz. El año pasado se alzó con la estatuilla en la misma categoría en la 46a entrega de los Premios Altın Kelebek.

En la misma ceremonia se llevó a casa el galardón por Estrella Radiante y quedó como nominada a Mejor Pareja de TV junto a su compañero de “Hercai: Amor y venganza”, Akin Akinözü.

MÁS INFORMACIÓN: Así es el español de Ebru Şahin y Akın Akınözü