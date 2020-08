Después de dejar la actuación por muchos años, Eduardo Verástegui , recordado por interpretar a Manuel Vasconcelos Jr. en la telenovela juvenil “ Soñadoras ” y por su grupo musical de los 90´s ‘Kairo’, reapareció para contar que lleva más de 15 años de celibato y hablar sobre un posible romance.

“Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido”, dijo sobre su abstinencia sexual en octubre del 2019 en una entrevista al programa ‘Ventaneando’.

“De entrada tienes que reconocer que el sexo es sagrado, es un regalo increíble. Hay que compartirlo con la persona más importante de tu vida. En mi caso ¿quién va a ser?, mi esposa (…) ‘La castidad no es sana’, me decían o ‘el sexo es una necesidad física’. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, sino respiras te mueres. Yo no he conocido jamás alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico”, agregó.

Eduardo Verástegui interpretó a Manuel Vasconcelos Jr. en "Soñadoras" (Foto: Eduardo Verástegui / Instagram)

Además, durante una entrevista con Karla Martínez del matutino ‘Despierta América’, Eduardo Verástegui, confesó estar soletero, “pero alguien está tocando la puerta por ahí…”.

Cuando la comunicadora le preguntó por la identidad de la persona que le robó el corazón, pero el actor no reveló más detalles. “Ahorita no prefiero decir nada porque no vaya a ser que luego no salgan las cosas... vamos a ver... No es nada seguro, es una amistad nada más, pero eso que de pronto sientes que las cosas podrían dar un paso así adelante, pero hasta que no sean las cosas, porque luego uno empieza a hablar de más y de pronto luego las cosas no se dan y se queda todo en una ilusiona nada más”, explicó.

“Sí por ahí hay alguien que yo estoy tocando a la puerta y también están tocando la puerta… las puertas del corazón me refiero”, acotó el productor.

LA CARRERA DE EDUARDO VERÁSTEGUI

El productor, actor, cantante y filántropo mexicano que apareció en las telenovelas “Una luz en el camino”, “Tres mujeres” y “Alma rebelde”, en el 2000 decidió mudarse a Estados Unidos, donde participó en series como “Charmed” y “CSI Miami”. Sin embargo, lo dejó porque se cansó de los papeles que “deterioraran la imagen del latino en ese país”.

“Hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en un proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana”, contó en la entrevista con Karla Martínez.

Eduardo Verástegui también participó en producciones “The Butterfly Circus” (2009), “Crescendo” (2011), “Little Boy” (2015), “Paul Blart: Mall Cop 2” (2015) y “Kevin Can Wait” (2017). No obstante, decidió dejar todo eso atrás para predicar la palabra de Dios por el mundo.

El mexicano ha recibido varios premios y reconocimientos tanto por su carrera artística como por su labor como activista. En 2002 recibió un premio Lo Nuestro, en 2006, un People’s Choice Award en el Festival de Cine de Toronto y en 2016, un Doctorado “Honoris Causa” en virtud de su labor benéfica.