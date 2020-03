Eduardo Yáñez, el antes y ahora: ¿por qué subió tanto de peso?

Eduardo Yáñez es uno de los actores mexicanos más reconocidos de la televisión, ha protagonizado varias telenovelas siendo catalogado como uno de los galanes más preferidos del medio artístico. El intérprete de 59 años ha logrado gran popularidad internacional por sus papeles frente a la cámara, consolidándose como uno de los rostros más importantes.

En los últimos días, el actor ha sido blanco de críticas por su aspecto físico. Eduardo Yáñez apareció en el programa “Hoy” para hablar sobre la muerte de su mamá y su nuevo proyecto profesional. Sin embargo, llamó la atención de todos al mostrarse con varios kilos de más, por lo que fue sumamente criticado.

Eduardo Yáñez responde a las críticas sobre su peso

En las imágenes, Eduardo Yáñez luce visiblemente hinchado y el público quedó sorprendido por la apariencia del actor. A través de las redes sociales, los usuarios especularon las razones de su aumento de peso, otros se burlaron mientras que sus fans salieron a defenderlo. Pero ¿por qué subió de peso Eduardo Yáñez? El artista mexicano respondió a las críticas sobre este tema.

¿POR QUÉ SUBIÓ DE PESO EDUARDO YÁNEZ?

Eduardo Yáñez recién acaba de pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre, María Eugenia Luévano, falleció a mediados del mes pasado. Muchos dicen que probablemente la depresión lo haya llevado a tener una dieta poco saludable y por eso ganó estas libras en tan corto tiempo.

“Más bien por la depresión por la muerte de su mamá, sólo aquellos que pierden a alguien, entenderán cómo deja de importar todo cuando alguien se va”, escribió un usuario en Twitter.

Por otro lado, otros presumen que puede ser la cortisona, que supuestamente le recetaron para tratarse una afección que padece en una de sus piernas. Inclusive los más osados, afirmaron que Eduardo se colocó botox.

El actor viene promocionando el estreno de la teleserie ‘Sin miedo a la verdad’ (Foto: Instagram)

“Está hinchado como cuando uno toma predsinona”, “Si, el día que salió en el programa Hoy se veía muy hinchado de la cara”, escribieron otros usuarios.

“Pues yo creo que mi comida contiene ‘Cortisona’… tengo el mismo problema que él”, “Cuál, éste se hizo algo”, “Para mí, él se inyectó botox porque no se le movían ni los cachetes cuando estaba hablando, todo tieso de la cara, para mí que es exceso de botox”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

EDUARDO YÁNEZ RESPONDE A LAS CRÍTICAS SOBRE SU PESO

Eduardo Yáñez respondió a las duras críticas cuestionando su aumento de peso, luego de reaparecer en la pantalla en el programa Hoy, promocionando el estreno de la teleserie ‘Sin miedo a la verdad’.

"Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos”, dijo el actor a la prensa cuando llegaba de viaje en el aeropuerto de México.

Minutos después, Yáñez aclaró que su aumento de peso no fue necesariamente por un tema de trabajo. “No fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil, de dolor en la espalda sobre todo, y me automediqué y no sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco, pero ya me di cuenta y ya lo dejé”, agregó.

Yáñez ha subido mucho de peso y ha recibido varias críticas en redes sociales (Foto: Instagram)

El intérprete comentó que su dolencia no es grave pero que su error fue tomar medicinas sin la supervisión profesional de un médico. “A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente, y nosotros, al calor del trabajo, pues tratamos de resolver para salir adelante… es un problema de años, ¿cómo se dice?... a la vejez viruela”, finalizó.

MUERE LA MADRE DE EDUARDO YÁÑEZ

El domingo 23 de febrero, el actor mexicano Eduardo Yáñez perdió al amor más grande de su vida, su madre, María Eugenia Lúevano. Su historia no solo es de un inmenso amor, también incluye episodios duros de pobreza y abusos, pues su madre trató de sacarlo adelante siendo celadora en el Palacio Negro de Lecumberri, cárcel en la que Eduardo Yáñez vivió una complicada niñez.

En sus redes sociales, Yáñez, publicó temprano una serie de fotos junto a la mujer que lo trajo al mundo y al lado solo escribió: “Descansa en paz”. Tras ello, sus seguidores le bridaron palabras de apoyo al actor.

La señora “Maru”, como se le conocía, vivía en un asilo desde 2017, luego de que el actor se enterara de que su madre sufría de maltratos por parte de la gente a la que él pagaba para que la cuidaran y lo que provocó que la mujer estuviera en terapia intensiva y perdiera un brazo.

Yáñez y su madre tenían una relación cercana y en varias ocasiones le expresó su cariño, como ocurrió apenas hace unos días, cuando le dedicó el poema Bonita, que dice: “Ella es bonita, no bonita de aquellas que roban portadas, ella es bonita de aquellas que con una sola sonrisa te roban el alma”.

