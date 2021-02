Eduardo Yáñez es uno de los actores más populares y polémicos de México. Tiene 40 años de carrera artística, en los que ha participado en telenovelas, series y películas, consolidándose como uno de los galanes más solicitados del medio artístico. Aunque goza del cariño del público, el intérprete no se ha librado de las criticas ya que ha protagonizado varias peleas con la prensa.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Eduardo Yáñez se alejó de su único hijo

Pese a esto, Yáñez se ha destacado en el medio artístico mexicano, especialmente haciendo telenovelas. Ha participado en diversas producciones como “Yo compro esa mujer”, “En carne propia”, “La verdad oculta”, “Destilando amor” y “Fuego en la sangre”, melodramas que lo han hecho conocido en su país de origen y otros países de América Latina.

La última telenovela en la que trabajó Eduardo Yáñez fue en “Sin miedo a la verdad” del 2019, desde entonces sus seguidores han estado esperando por verlo en una nueva producción. Fue este 2021 que se dio a conocer que el polémico actor protagonizaría “Si nos dejan”, el remake del melodrama “Mirada de mujer”.

A través de un video en Instagram, Eduardo Yáñez confirmó su salida de “Si nos dejan” y contó el motivo que lo obligó a abandonar la producción de Televisa. (Foto: Eduardo Yáñez/ Instagram)

La nueva producción de Televisa contará también con las actuaciones de reconocidos actores y actrices como Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Gabriela Spanic, entre otros. Aunque el rodaje del melodrama comenzó el 16 de febrero de este año, los planes originales de “Si nos dejan” han cambiado.

A través de un comunicado, Televisa dio a conocer que Eduardo Yáñez ya no será parte del elenco de su nueva telenovela. “Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yáñez y la producción de Si nos dejan, acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama”, indica el documento que se publicó el pasado viernes.

Aunque Televisa no reveló más detalles sobre esta decisión, People en Español dio a conocer que la salida de Eduardo Yáñez se debe a un contratiempo relacionado con su salud, situación que le impediría integrarse a las grabaciones en los tiempos fijados por la producción.

Para evitar rumores y especulaciones, Eduardo Yáñez salió a confirmar que ya no formará parte del elenco de “Si nos dejan” y contó el motivo que lo obligó a abandonar la producción de Televisa.

El actor mexicano aclaró que su salida de la telenovela se debe a los problemas de salud que enfrenta tras someterse a un procedimiento quirúrgico en el riñón hace algunas semanas. A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Yáñez compartió un video en el que aclara la situación y señala que la próxima semana se someterá a una nueva cirugía.

“Quería comunicarme con ustedes porque pues sí, dejo la telenovela ‘Si nos dejan’ por razones de salud. Quería aclarar esto porque ya sé que hay medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca”, dijo el actor.

Luego, Yañez narró que tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico en el riñón. Sin embargo, este no fue el verdadero problema, sino el catéter que le tuvieron que dejar por un largo periodo de tiempo.

“Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí dentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar yo esta novela a la mitad”, explicó.

El actor mexicano de 60 años prefirió no quedar mal con la producción y recuperarse al cien por ciento; por lo que decidió abandonar el proyecto antes de que su situación irrumpiera el trabajo de todos. Asimismo, agradeció a Televisa por haberle ofrecido el protagónico.

“Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto, en términos de salud. La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto y esperando que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir”, agregó.