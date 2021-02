Luego de estar casi siete años alejada de las telenovelas, Gabriela Spanic vuelve como parte del elenco de “Si nos dejan”, la nueva adaptación del melodrama colombiano “Señora Isabel” de 1993, que sigue a una mujer que tras varios años de matrimonio y de creer que tiene una vida perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel durante mucho tiempo. Mientras intenta reconstruir su vida conoce a un hombre más joven y le da una segunda oportunidad al amor.

Anteriormente, Gaby Spanic confesó a People en español su deseo de formar parte de la historia que Telemundo también produjo en 2007 con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como sus protagonistas.

“A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a ‘Mirada de Mujer’. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa”, aseguró la actriz venezolana.

Si bien no será la protagonista de “Si nos dejan”, Gabriela Spanic interpretará a Fedora Montelongo, una mujer liberal y sin prejuicios que vivirá una historia de amor con el hijo de su mejor amiga, Alicia, algo que le causará más de un dolor de cabeza, según reportó a People en Español.

La actriz venezolana confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/Gaby Spanic)

FEDORA MONTELONGO

Por su parte, Las Estrellas compartió que la intérprete de 47 años dará vida a una socialité que trabaja organizando eventos sociales para la clase alta mexicana. El personaje es hedonista por naturaleza, librepensadora e irreverente.

Además, su gran trauma es que pronto llegará a los 50 años, por eso se hace adicta a las dietas y a los tratamientos rejuvenecedores. Esto significa que es vegana, practica ayuno intermitente, se inyecta bótox y hace de todo para no verse mayor.

Fedora Montelongo es una mujer divorciada que ha decidido no tener una nueva pareja sentimental sino tener amantes ocasionales, lo que en realidad la hace sentir aún más sola.

En 2014, participó en 'Siempre tuya Acapulco', su última telenovela" (Foto: Instagram/ Gabriela Spanic)

“SI NOS DEJAN”

La nueva producción dramática de Carlos Bardasano tiene como protagonistas a Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, y su rodaje comenzó el 16 de febrero de 2021.

“Si nos dejan” narrará la historia de Alicia (Villanueva), una protagonista madura quien contra viento y marea volverá a encontrar el amor en un hombre mucho más joven.

Casada desde hace 25 años con Sergio Carranza (Ayala), un periodista estrella en México, y madre de tres hijos, Alicia parece tener la familia perfecta, pero su mundo se viene abajo cuando descubre que su marido le ha sido infiel durante más de tres años.

Alicia decide entonces divorciarse de su esposo y empezar una nueva vida sola. En el camino, tendrá que enfrentar muchos obstáculos y prejuicios, especialmente tras enamorarse de un hombre menor que ella.