Gaby Spanic y Adolfo Infante se enfrentaron legalmente en 2019, ya que la actriz demandó al conductor de televisión por haber hecho comentarios sobre unos audios filtrados, en los que ella habla mal de Lucero, con quien trabajó en el 2010 en la telenovela Soy tu dueña.

Hace varias semanas, se dio a conocer que la venezolana perdió la demanda que interpuso en contra de Infante; sin embargo, la actriz aseguró que no está de acuerdo con la resolución final, por lo que, ya inició una apelación y aseguró que “va a llegar con esta demanda hasta las últimas consecuencias”.

Durante el programa de “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante contó que en la primera audiencia, el juez preguntó si había alguna forma de conciliación, a lo que el abogado de Gabriela Spanic le dijo que si se disculpaba retiraban la demanda, pero el conductor se negó.

Ante esta situación, el abogado de Gustavo Adolfo aseguró que la actriz tendrá que pagar por los gastos que generó el juicio.

¿CUÁNTO TENDRÁ QUE PAGAR GABY SPANIC?

Durante el programa “De primera mano” , Gustavo Adolfo se comunicó con su abogado el Dr. Alonso Beceiro y hablaron sobe la demanda que interpuso Gaby Spanic y la volvió a ganar.

“Ya salió la resolución en la que sales victorioso. Ella interpuso seis apelaciones y, bueno, se ganaron las seis, ya salió la resolución. Todas las causas que ella alegó, todas las pretensiones se declararon improcedentes”, dijo el abogado en entrevista para el programa De primera mano.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante mencionó que ganó la demanda de manera unánime, a lo que el abogado comentó que se trataba de una apelación, por lo que la decisión fue tomada por tres magistrados.

“Ella (Gaby Spanic) argumentaba que por las manifestaciones hechas por Gustavo Adolfo se le habían generado un daño moral, ella que fuera reparado, que le pidieran perdón, se le dedicara tiempo en televisión y a parte pedía una remuneración económica”, dijo el representante legar de Adolfo Infante.

Finalmente, el abogado aseguró que se “demostró no hubo daño moral causado por ninguna de las manifestaciones hechas por Gustavos Adolfo”. Además, señaló que la actriz deberá pagar por todos los gastos que generó el juicio.

“Por la cantidad de apelaciones que perdió, por todo el juicio, el tiempo que hizo perder, se le va a reclamar el pago de gastos y costos que tendrá que cubrir (...) unos 400 mil pesos”, dijo el abogado.

Es importante recalcar que 400 mil pesos mexicanos es al rededor de 18 mil dolares.

¿QUÉ DIJO GABY SPANIC SOBRE ESTA RESOLUCIÓN?

Por su parte, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una entrevista que ella misma se hizo para responder algunas preguntas sobre la batalla legal que enfrento en contra del periodista.

“¿Es cierto que perdiste...? Perdón, puede repetir la pregunta. Lo único que he perdido en esta vida es un tacón bailando salsa en una fiesta, lo demás ha sido de aprendizaje. De resto, no he perdido nada más, así que no crean en un fariseo de medios”, escribió Gaby Spanic.

Gaby Spanic reacciona en redes sociales tras perder nuevamente el juicio en contra de Gustavo Adolso (Foto: Instagram)