Gabriela Spanic, reconocida internacionalmente por protagonizar “La Usurpadora”, es una de las actrices más importantes de la televisión. Tiene 30 años de carrera artística, en los que ha participado en telenovelas, programas de televisión y teatro. Gracias a su carisma y talento, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público que siempre la apoya.

Haciendo telenovelas es en el campo que más se ha desarrollado como actriz, entre las producciones que ha participado están: Mundo de fieras (1991), Rosangélica (1993), Quirpa de tres mujeres (1996), La usurpadora (1998), La intrusa (2001), Prisionera (2004), Tierra de pasiones (2006), Emperatriz (2011), Siempre tuya Acapulco (2014), entre otras, que la han hecho brillar y hacerse conocida en México, Latinoamérica y diversos países del mundo.

Este 2021 se dio a conocer que Gaby Spanic regresará las telenovelas luego de siete años de ausencia en este género televisivo como parte del elenco de “Si nos dejan”, remake del melodrama “Mirada de mujer”. Sin duda, su regreso a las telenovelas ha sido una gran noticia.

En la telenovela de 2011, Gabriela Spanic ionterpretó a Emperatriz Jurado. (Foto: TV Azteca)

A lo largo de su carrera, Gabriela Spanic ha trabajado en varias cadenas de televisión como Televisa, Telemundo y TV Azteca. En esta última, la talentosa venezolana tuvo un enfrentamiento legal por incumplimiento de contrato.

Fue en el 2016 cuando Gaby Spanic reveló a los medios de comunicación que enfrentaba un proceso legal contra TV Azteca, ya que al parecer la televisora no le respetó el contrato laboral que firmó por cinco años.

Cabe señalar que en 2010 se anunció el ingreso de Gaby Spanic a las filas de TV Azteca para protagonizar la telenovela llamada “Emperatriz”, que salió a la luz al año siguiente. Al termino de ésta, le seguirían dos melodramas más. Sin embargo, debido a la mala racha que atravesó la televisora, la venezolana se quedó sin trabajo por casi dos años, durante los cuales se le pagó una cantidad mensual por concepto de exclusividad.

"Emperatriz" estuvo protagonizada por Protagonizada por Gabriela Spanic, Bernie Paz, Adriana Louvier y Marimar Vega (Foto: TV Azteca)

Posteriormente, le fue retirado este ingreso y luego se anunció la cancelación de su contrato, un año antes de su vencimiento. Es por ello que Gaby Spanic mostró a TVyNovelas la demanda interpuesta contra la televisora por despido injustificado.

“La empresa TV Azteca rescindió mi contrato ilegalmente, de una manera arbitraria, y yo dije: ¿Qué? Pero, ¿por qué? Si me porté bien. Nunca me negué a trabajar, y si estuve casi tres años sin hacerlo fue porque no había proyectos para mí. Pero yo me puse la camiseta y les estoy agradecida, pero chamba es chamba”, contó la actriz a dicho medio mexicano.

Gaby Spanic detalló que se sintió a gusto trabajando en TV Azteca, por lo que no entendió la actitud de la cadena de televisión. “Estaba contenta porque hice Emperatriz, la telenovela más vendida de TV Azteca. Fue superexitosa, por eso no entendí estas acciones. Lo único que estoy haciendo es defender mis derechos laborales como actriz y como profesional, como lo haría cualquier persona”, narró.

Fue hasta el 2017 cuando se dio a conocer que Gaby Spanic y TV Azteca llegaron a buen término. En ese momento la actriz informó que le dieron su carta de liberación, lo que le permitió trabajar para otras cadenas de televisión.

“El 23 de febrero pasado firmé en conciliación y arbitraje la liberación con TVAzteca. Ya tengo la carta, llegamos a un acuerdo muy amistoso y todo súper bien. Ya puedo trabajar en la televisión, porque antes no podía”, dijo en 2017.

“Estoy agradecida con Azteca, no tengo nada malo que decir acerca de ellos. De hecho, las puertas quedan abiertas para un futuro, porque llegamos a buen término”, agregó.