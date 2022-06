Eduin Caz, vocalista del famoso Grupo Firme, le dedicó la canción “Cuando te fuiste” a una persona muy cercana en su vida. Pese a que falleció hace un tiempo, el artista sigue recordándolo hasta el día de hoy, aunque eso no fue el único suceso por el que pasó este año.

El mes pasado, Caz salió de una hospitalización por un problema con una hernia hiatal, una condición agravada por su consumo de alcohol. Esto, sumado a un cuadro de estrés, lo llevó a ser trasladado a un centro de salud.

No obstante, el incidente fue superado con éxito y actualmente el cantante de 27 años viene realizando diversos proyectos con su banda, Grupo Firme. La última canción que sacaron fue “El Reemplazo”, la cual compusieron junto con “Banda El Recodo” y cuenta con más de 4 millones de visitas en YouTube.

Igualmente, la agrupación musical tuvo participación en el festival “Coachella 2022″, teniendo una gran acogida por parte del público. Aunque el acontecimiento más importante de este año para Caz llegaría con un tema que compondría para su amigo fallecido.

La agrupación mexicana luego de dar un concierto en Las Vegas (Foto: Grupo Firme / Instagram)

LA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ A SU AMIGO

“Cuando te fuiste” fue estrenada en YouTube en mayo de este año y actualmente cuenta con más de 183 mil vistas en la plataforma. El tema fue dedicado para Giovanni, el mejor amigo de Eduin Caz, a quien incluso consideraba su “hermano”.

Poco se sabe de la vida personal de Giovanni, más que su nombre y la relación cercana que tenía con Caz. Él significó mucho en la vida del artista y en su fallecimiento también, ya que ahora se le hace difícil interpretar lo que compuso.

“Esta canción intenté cantarla mil veces en el estudio y no podía porque se me salían las lágrimas” mencionó Eduin en un video que colgó en sus redes sociales.

La canción forma parte del disco “Enfiestados y amanecidos” del Grupo Firme, el cual fue lanzado el 28 de mayo de este año y cuenta con 6 temas más de la banda para todas las plataformas de música.

DE QUÉ MURIÓ EL AMIGO DE EDUIN CAZ

Giovanni murió hace poco más de cuatro años y fue el mismo Caz quien explicó lo que le pasó a su “hermano” en una entrevista realizada en noviembre del 2021 para el programa “El gordo y la flaca”.

“Es algo delicado, él tuvo un secuestro, fue muy difícil, siempre andaba con él cuando me salí de la casa, se le extraña mucho. Siempre me apoyó”, confesó en la entrevista.

Sin embargo, esta no es la primera canción que le dedicaron, pues se sabe que “Ni el dinero ni nada” también fue compuesta para Giovanni. Pero, al igual que pasó con “Cuando te fuiste”, el tema fue complicado de cantar para Caz en su momento.

“Últimamente, no la puedo cantar, es muy difícil, me gana el sentimiento porque se extraña. Desde chico yo lo conocí a él, yo me la vivía en su casa, en casa de sus papás, él no es mi hermano de sangre, pero lo veía como mi hermano, porque te lo juro, me llevaba con él todos los días, día y noche”, contó para el programa.