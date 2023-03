Eduin Caz confirmó que está separado de su esposa y madre de sus hijos Daysi Anahy. El líder y vocalista de Grupo Firme se convirtió en noticia en los medios de espectáculos y en las redes sociales tras confesar que está luchando para que su expareja lo perdone y pueda regresar a casa.

Durante los Premios Lo Nuestro 2023, Eduin Caz reveló que ya no estaba con su esposa Daisy Anahy sin entrar en detalles del motivo de su separación. El intérprete de 28 años le dedicó un premio a su pareja y destacó su apoyo a lo largo de los años.

“Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, pues, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”, afirmó. Luego, Eduin Caz ofreció un concierto donde le pidió perdón a Daysi Anahy, desatando todo tipo de reacciones. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Daysi Anahy es la esposa y madre de los hijos de Eduin Caz (Foto: Eduin Caz/ Instagram)

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EDUIN CAZ PARA QUE SU ESPOSA DAISY ANAHY LO PERDONDE?

El pasado viernes 10 de marzo, Grupo Firme realizó un concierto en el Foro Sol de Ciudad de México junto a otros grandes artistas del regional mexicano. Durante su presentación, Eduin Caz aprovechó para pedirle perdón públicamente a su esposa Daysi Anahy y que lo deje regresar a casa.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero. Ya perdóname chiquita preciosa, por favor”, dijo Eduin Caz desatando todo tipo de reacciones entre los asistentes al concierto, que lograron captar el momento y lo hicieron viral en las redes sociales.

“Ya por favor, duerme en la sala”, dijo uno de los músicos de Grupe Firme, a lo que el intérprete respondió: “en otra casa, pendejo”, dejando en evidencia que su esposa lo echó de su casa donde vivían juntos.

Sin embargo, Eduin Caz se mostró muy confiado de que Daysi Anahy lo perdonará. Asimismo, le envió un mensaje a sus detractores afirmando que por el momento se salieron con sus malas intenciones, pero que pronto volverá junto a su esposa e hijos.

“Lograron su cometido toda la bola de haters, pero está bien, ni modo, así me ha tocado. Pero este cuento todavía no se ha acabado. A mí me van a perdonar y se van a pelar la ver$% entonces”, afirmó Eduin Caz.

¿POR QUÉ SE SEPARARON EDUIN CAZ Y SU ESPOSA DAISY ANAHY?

Luego de que se confirmó que Eduin Caz y su esposa Daysi Anahy están separados, comenzaron a surgir rumores que el vocalista de Grupo Firme le habría sido infiel otra vez a la madre de sus hijos. Sin embargo, esto no está confirmado.

Frente a estos comentarios, Eduin Caz salió a defenderse asegurando que “lo dejaron”. “Si yo dediqué esos premios es porque ando haciendo mi luchita, son un logro especial para mí, ah yo se lo dediqué. Yo le dije “siempre te voy a amar chiquita”, pues sí, qué te puedo decir, me dejaron”.